Πόλεμο στο Twitter κήρυξε ο Τραμπ. Απειλεί με λουκέτο τα social media

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να επιβάλλει κανονιστικές ρυθμίσεις ή να κλείσει εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μια ημέρα αφού το Twitter επισήμανε ως παραπλανητικές δύο αναρτήσεις του Aμερικανού προέδρου και κάλεσε τους χρήστες να ελέγξουν την εγκυρότητα των ισχυρισμών του.



Σύμφωνα με το Reuters, o Τραμπ, χωρίς να δώσει κανένα στοιχείο, επανέλαβε τις κατηγορίες του για πολιτική προκατάληψη αυτών των ιστότοπων και έγραψε στο Twitter: «Οι ρεπουμπλικάνοι αισθάνονται πως οι Πλατφόρμες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης αποσιωπούν πλήρως τις συντηρητικές φωνές. Θα επιβάλουμε αυστηρές κανονιστικές ρυθμίσεις ή θα τους κλείσουμε, δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να συμβεί αυτό».



«Καθαρίστε τη θέση σας, ΤΩΡΑ!!!!», πρόσθεσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that....