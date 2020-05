Εικόνες- σοκ από τη Βραζιλία. Γέμισε ασφυκτικά το μεγαλύτερο νεκροταφείο

Oι εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από περιοχή του Σάο Πάολο σοκάρουν. Από ψηλά φαίνονται εκατοντάδες ανοιχτοί τάφοι έτοιμοι να "υποδεχτουν" μαζικά τα φέρετρα των νέων θυμάτων από τον κορωνοϊό, καθώς η χώρα βιώνει μια ανείπωτη τραγωδία από την ασθένεια.

Είναι το περίφημο Vila Formosa Cemetery, το μεγαλύτερο νεκροταφείο της Λατινικής Αμερικής που έχει αυξήσει κατά 50% τους τάφους του λόγω των πολύ μεγάλων αναγκών που υπάρχουν.

Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι κατέγραψε 807 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 σε 24 ώρες, δηλαδή απολογισμό υψηλότερο από αυτόν που καταγράφηκε στις ΗΠΑ, που ανήλθε σε 620 θανάτους, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Η Βραζιλία κατατάσσεται στη δεύτερη θέση στον κόσμο ως προς τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με 374.878, πίσω μόνο από τις ΗΠΑ, όπου έχουν καταγραφεί 1,637 εκατ. κρούσματα.

Το σύνολο των θανάτων εξαιτίας της COVID-19 στη Βραζιλία ανέρχεται πλέον σε 23.473, διευκρίνισε το υπουργείο Υγείας, ενώ στις ΗΠΑ έχει φθάσει τους 97.971, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Ρόιτερς.

Στο Σάο Πάολο βρίσκεται το μεγαλύτερο νεκροταφείο θυμάτων του COVID-19 σε ολόκληρη την Λατινική Αμερική. Ονομάζεται «Vila Formosa» και εκεί έχουν ταφεί 10000 άνθρωποι. Συνολικά η Βραζιλία μετρά πάνω από 19.000 νεκρούς. Οι συγγενείς των θυμάτων δεν μπορούν να πουν ούτε το τελευταίο αντίο.



«Καλούν μόλις πέντε άτομα, ώστε να κάνουν πέντε κηδείες στη σειρά. Είναι πολύ δύσκολα, δεν μπορούμε να φροντίσουμε τους δικούς μας, έστω για μια τελευταία φορά. Η σορός μεταφέρεται από το νοσοκομείο στο νεκροταφείο. Δεν μπορούμε καν να ντύσουμε τον νεκρό. Είναι φοβερό» υποστηρίζει η Φλάβια Ντίας, συγγενής θύματος του COVID-19.



Ενώ η χώρα μετρά πάνω από 290.000 κρούσματα, η χλωροκίνη διχάζει την κοινή γνώμη. Πολιτικοί σύμμαχοι του προέδρου Μπολσονάρο υποστηρίζουν πως εξουδετερώνει τον ιό, μα το υπουργείο υγείας εμφανίζεται επιφυλακτικό. Πιο συγκεκριμένα, το υπουργείο εξέδωσε νέες κατευθυντήριες γραμμές για την ευρύτερη χρήση φαρμάκων κατά της ελονοσίας σε περιπτώσεις ήπιων περιπτώσεων κορονοϊού, μια θεραπεία που προώθησε ο πρόεδρος, Ζαΐχ Μπολσονάρο, σε αντίθεση με τους ειδικούς της δημόσιας υγείας που προειδοποίησαν για πιθανούς κινδύνους για την υγεία.



«Βρισκόμαστε σε πόλεμο. Δίνουμε μάχη με έναν επικίνδυνο και απρόβλεπτο ιό. Όλοι οι Βραζιλιάνοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε φάρμακα και βεβαίως στη χλωροκίνη. Κλινικές μελέτες δείχνουν πως έχει αποτελέσματα. Βέβαια πρέπει να γίνουν και άλλες μελέτες για να είμαστε σίγουροι» υποστηρίζει η Μαίρα Πινέιρο, γενική γραμματέας του υπουργείου υγείας.



Τα νοσοκομεία της χώρας αδυνατούν να διαχειριστούν τον μεγάλο αριθμό ασθενών, ενώ στις μονάδες εντατικής θεραπείας δεν υπάρχει κρεβάτι. Η κυβέρνηση και ιδιαίτερα ο Πρόεδρος Μπολσονάρο, δέχεται έντονη κριτική για την διαχείριση της κρίσης.

Silvia Izquierdo/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

SOS για τους αυτόχθονες



Ο δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου στη Βραζιλία δήλωσε ότι η πανδημία covid-19 σκοτώνει τους αυτόχθονες και προειδοποίησε για “γενοκτονία”, αν η κυβέρνηση της χώρας δεν προστατεύσει αυτές τις ευάλωτες φυλές. Μέχρι στιγμής 25 αυτόχθονες έχουν πεθάνει στο τροπικό δάσος, καθώς η επιδημία του κορονοϊού διεισδύει αργά σε απομονωμένα χωριά, αλλά περισσότεροι από 100 έχουν πεθάνει στις αστικές περιοχές, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές και οργανώσεις αυτοχθόνων.



«Φοβάμαι μια γενοκτονία», δήλωσε ο Αρτούρ Βιρζίλιο Νέτο, δήμαρχος της Μανάους, μιας πόλης 2 εκατομμυρίων κατοίκων, πρωτεύουσας της πολιτείας Αμαζόνας.



Ο δήμαρχος επεσήμανε ότι η κυβέρνηση του ακροδεξιού προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρο δεν ασχολείται με την τύχη των αυτοχθόνων και δεν κάνει τίποτα για να σώσει τις ζωές τους που απειλούνται από την επιδημία. «Είναι ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας αυτό που κάνουν στην πολιτεία μου, την Αμαζόνας, στην περιοχή μου», τόνισε. Το ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας είναι αρμόδιο για την υγεία των αυτοχθόνων, όμως η αρμόδια υπηρεσία Sesai δεν ασχολείται με όσους έχουν φύγει μακριά από την πατρογονική γη.



Υγειονομικοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι η πανδημία, που αρχικά ξέσπασε στα αστικά κέντρα, τώρα εξαπλώνεται σε απομονωμένες περιοχές όπου οι κάτοικοι δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.