Ο κορονοϊός έκλεισε για πάντα τα γραφεία μεγάλων εταιριών;

Πρωτοπόροι της νέας πραγματικότητας, μετά τη facebook και το twitter, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ανακοινώνουν ότι δε θα ξανα-ανοίξουν τα γραφεία τους φέτος, κάποιες μάλιστα, ποτέ



Ήταν τρεις μήνες που ισοδυναμούν με τρεις δεκαετίες στο τοπίο της εργασίας. Ήταν θέμα χρόνου για τους πρωτοπόρους της τεχνολογίας – και όχι μόνον – να ανακοινώσουν την επίσημη στροφή στην εργασία από το σπίτι με καταλύτη τον κορωνοϊό.



Ο Τζάκ Ντόρσι του Twitter και ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ του Facebook έκαναν τις πρώτες ανακοινώσεις. Βρίσκουν πολλούς μιμητές, κυρίως σε εταιρείες τεχνολογίας με ηγετική θέση στο χώρο τους – πράγμα που σημαίνει ότι σύντομα την απόφαση θα ακολουθήσουν και άλλες.



Οι ενεργοί σύνδεσμοι παραπέμπουν στις ανακοινώσεις των εταιρειών.



Γραφεία κλειστά



Μέχρι στιγμής οι εταιρείες που έχουν ανακοινώσει πως τα γραφεία τους θα παραμείνουν κλειστά καθώς ξεκινούν μετάβαση σε μοντέλα απομακρυσμένης εργασίας, είναι οι παρακάτω





AWeber



«Το μέλλον για την AWeber’s ξεκινά σήμερα ως εταιρεία απομακρυσμένης εργασίας – κάτι που αντιπροσωπεύει την μεγαλύτερη μας οργανωτική αλλαγή τα τελευταία 21 χρόνια» 100+ team taken remote.



Coinbase



Η εταιρεία συναλλαγών κρυπτονομισμάτων ανέφερε: «Οι εργζόμενοι θα είναι σε θέση να εργάζονται στο γραφείο αλλά θα έχουν όλοι την επιλογή να εργαστούν από απόσταση ή να μοιράσουν το χρόνο τους μεταξύ εργασίας εντός και εκτός γραφείου».



Facebook



«Το Facebook είπε σήμερα ότι θα αρχίσει να επιτρέπει στους περισσότερους υπαλλήλους του να ζητούν μια μόνιμη αλλαγή στις θέσεις εργασίας τους που θα τους επιτρέπει να εργάζονται από απόσταση. Η εταιρεία θα ξεκινήσει σήμερα, καθιστώντας τις περισσότερες από τις θέσεις εργασίας της στις ΗΠΑ επιλέξιμες για απομακρυσμένες προσλήψεις και θα αρχίσει να δέχεται αιτήσεις για θέσεις αποκλειστικά απομακρυσμένη εργασίας αργότερα φέτος.»



Lambda School



«Σήμερα το Lambda School παρουσίασε μια μόνιμη πολιτική» εργασία από οπουδήποτε «. Οι εργαζόμενοι είναι ελεύθεροι να εργάζονται από το σπίτι, από ένα γραφείο ή από οπουδήποτε εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα γραφεία θα παραμείνουν κλειστά μέχρι τα τέλη Αυγούστου τουλάχιστον.»



Otis



«Αυτή την εβδομάδα, ξεκίνησε το Work from Anywhere (Εργασία από Οπουδήποτε). Θα διατηρήσουμε το γραφείο μας στη Νέα Υόρκη ως έδρα (πρόκειται για ενοικιαζόμενα γραφεία). Όλοι μπορούν να εργαστούν από οπουδήποτε στις Η.Π.Α.»



Shopify



«Από σήμερα, το Shopify είναι μια ψηφιακή εταιρεία. Θα διατηρήσουμε τα γραφεία μας κλειστά μέχρι το 2021, ώστε να μπορέσουμε να τα επεξεργαστούμε εκ νέου αυτήν τη νέα πραγματικότητα. Μετά από αυτό, οι περισσότεροι θα λειτουργούν μόνιμα από απόσταση. Η κεντρική θέση του γραφείου έχει τελειώσει.»



Square



Προχωρώντας προς τα εμπρός, οι εργαζόμενοι στη Square θα μπορούν να εργάζονται μόνιμα από το σπίτι, ακόμη και όταν τα γραφεία αρχίσουν να ανοίγουν ξανά.»



Twitter



«Οι εργαζόμενοι μπορούν να συνεχίζουν να εργάζονται από το σπίτι για όσο καιρό θεωρούν ότι χρειάζεται»



Upwork



«Η @Upwork γνωρίζει από πρώτο χέρι τα απίστευτα αποτελέσματα που μπορούν να προσφέρουν οι αποκεντρωμένες ομάδες. Με βάση την 20ετή εμπειρία μας ως εταιρεία απομακρυσμένης εργασίας, τώρα αγκαλιάζουμε μόνιμα ένα «κυρίως απομακρυσμένο» μοντέλο.»



Κλείσιμο γραφείων μέχρι νεωτέρας



Οι παρακάτω εταιρείες έχουν ανακοινώσει πως τα γραφεία τους θα παραμείνουν κλειστά επί μακρόν:



Amazon — Οκτώβριος 2020



Box — Φεβρουάριος 2021



Google — Ιανουάριος 2021



PayPal — Οκτώβριος 2020



Salesforce — Ιανουάριος 2021



Zillow — Ιανουάριος 2021