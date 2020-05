Πακιστάν: Οι πρώτες εικόνες από τη συντριβή του αεροσκάφους σε κατοικημένη περιοχή

Ένα αεροσκάφος των Πακιστανικών Διεθνών Αερογραμμών με 107 επιβαίνοντες συνετρίβη κοντά σε κατοικημένη περιοχή του Καράτσι στο Πακιστάν, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας.



Αεροσκάφος των Πακιστανικών Αερογραμμών συνετρίβη το μεσημέρι της Παρασκευής σε κατοικημένη περιοχή στην πόλη Καράτσι, όπως αναφέρουν πακιστανικά ΜΜΕ, τα οποία επικαλείται το Al Arabiya.



Το τηλεοπτικό δίκτυο του Πακιστάν Sindhnews μετέδωσε ότι το σκάφος συνετρίβη στην περιοχή Model Colony.

Το Airbus A320 των Πακιστανικών αερογραμμών έχει προκαλέσει ζημιές στα σπίτια της περιοχής. Στο σημείο βρίσκονται διασώστες και κάτοικοι της περιοχής που προσπαθούν να βοηθήσουν. Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, στο αεροσκάφος βρίσκονταν 107 επιβαίνοντες.

The PK 303 from Lahore to Karachi has crashed just before landing the officials confirm. The Airbus A320 went down onto the residential quarters, houses also damaged. pic.twitter.com/I3gu3kIL9W