Διεθνή ΜΜΕ: Άνοιξε ξανά η Ακρόπολη - Νέα αρχή στον τουρισμό για την Ελλάδα

Στην επαναλειτουργία του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης αναφέρονται ευρέως τα διεθνή ΜΜΕ, αναδεικνύοντας τη σημασία του μνημείου αλλά και τον συμβολισμό του ανοίγματος του Ιερού Βράχου, στο πλαίσιο της προσπάθειας της επιστροφής στη νέα «κανονικότητα».

«Στην Ελλάδα άνοιξαν και πάλι για τους επισκέπτες η διάσημη Ακρόπολη καθώς και άλλοι εξωτερικοί αρχαιολογικοί χώροι», σημειώνει το Πολιτιστικό Πρόγραμμα της Γερμανικής Ραδιοφωνίας (Deutschlandfunk Kultur) και τονίζει ότι στην εορταστική εκδήλωση συμμετείχε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου. «Η Ακρόπολη ανήκει στα σύμβολα και στα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ελλάδας. Πέρυσι την επισκέφθηκαν 2,9 εκατομμύρια άτομα», προσθέτει το ρεπορτάζ του δημόσιου γερμανικού ραδιοφώνου.

Ανάλογα ρεπορτάζ φιλοξενούνται στις ηλεκτρονικές εκδόσεις της Ραδιοτηλεόρασης Δυτικής Γερμανίας (DWR), του περιοδικού Stern, του τηλεοπτικού δικτύου arte, τα οποία αναμεταδίδουν ανταποκρίσεις από την Αθήνα. «Στην Ελλάδα επιβλήθηκαν από τις 23 Μαρτίου αυστηροί κανόνες περιορισμού σε όλη τη χώρα. Η χώρα-μέλος της ΕΕ πέρασε μέχρι τώρα ελαφρά την πανδημία του κορονοϊού (…) Η Ελλάδα επιστρέφει τώρα σταδιακά στην κανονικότητα. Από τις 25 Μαΐου αναμένεται να ανοίξουν εκ νέου τα εστιατόρια», επισημαίνει το Stern.

Στο άνοιγμα της Ακρόπολης και άλλων αρχαιολογικών χώρων της Ελλάδας αναφέρεται σε ρεπορτάζ της και η δημόσια Ραδιοτηλεόραση της Ελβετίας (SRF): «Ελληνικά αρχαιολογικά μνημεία, μεταξύ των οποίων η Ακρόπολη, μπορούν από σήμερα και πάλι να υποδεχθούν επισκέπτες», υπογραμμίζει το ρεπορτάζ, το οποίο κάνει λόγο και για την επαναλειτουργία της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου, στο Βατικανό. «Υπάλληλοι, οι οποίοι φορούσαν μάσκες και ειδικά πλαστικά προστατευτικά, υποδέχθηκαν τους πρώτους ξένους τουρίστες στην Ακρόπολη. Ενημέρωναν σχετικά με τα μέτρα που αφορούν την τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των επισκεπτών», περιγράφει το SRF και τονίζει ότι «το άνοιγμα των αρχαιολογικών χώρων περιλαμβάνεται στο ευρύτερο κύμα χαλάρωσης των περιορισμών στην Ελλάδα, ενώ προβλέπονται και άλλα βήματα για την αναζωογόνηση του τουρισμού».

Στο μεσημεριανό δελτίο του ιταλικού κρατικού τηλεοπτικού σταθμού Rai tre η επαναλειτουργία του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης εντάχθηκε στους τίτλους των σημαντικότερων ειδήσεων της ημέρας. Όπως σημειώθηκε, «από σήμερα οι επισκέπτες μπορούν και πάλι να ανηφορήσουν στην Ακρόπολη, οι πύλες της οποίας ξανανοίγουν μετά από δύο μήνες. Κάτι που ισχύει και για όλους τους υπόλοιπους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας».

«Από σήμερα οι πολίτες κυκλοφορούν ελεύθερα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η χώρα, με λιγότερο από 3.000 κρούσματα κορονοϊού, θέλει να κάνει μία νέα δυναμική αρχή με τον τουρισμό της», τονίστηκε. «Η Ελλάδα επέτρεψε ήδη την πρόσβαση στις παραλίες και από τις 25 Μαΐου θα ανοίξουν ξανά καφέ, μπαρ και εστιατόρια, αλλά πάντα με την υποχρέωση να τηρούνται αποστάσεις ασφαλείας και να γίνεται χρήση προστατευτικής μάσκας», επισημάνθηκε στο δελτίο ειδήσεων της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης.

Άνοιξαν οι αρχαιολογικοί χώροι - Οι πρώτοι επισκέπτες σε Αρχαία Ολυμπία και Κνωσό

CNN: Ένας από τους πλέον περίφημους πολιτιστικούς χώρους της Ελλάδας άνοιξε

Το επίσης αμερικανικό CNN αναγγέλλει στον ιστότοπό του πως η Ακρόπολη, «ένας από τους περιφημότερους πολιτιστικούς χώρους της Ελλάδας άνοιξε και πάλι σήμερα για τους επισκέπτες, αφού έμεινε κλειστός προσωρινά λόγω της πανδημίας του κορονοϊού».

Το CNN αναφέρει, επικαλούμενο τις σχετικές ανακοινώσεις του υπουργείου Πολιτισμού και της υπουργού Λίνας Μενδώνη, πως στην Ελλάδα ανοίγουν σήμερα περισσότεροι από 200 αρχαιολογικοί χώροι και «θα λειτουργούν από τις 8 π.μ. μέχρι τις 8 μ.μ. με μέτρα ασφαλείας που περιλαμβάνουν απόσταση 1,5 μέτρου ανάμεσα στους ανθρώπους και πρόβλεψη για μέγιστο αριθμό επισκεπτών ανά αρχαιολογικό χώρο».

«Θα υπάρχουν επίσης ειδικοί κανόνες για τις υγειονομικές εγκαταστάσεις, ενώ η μάσκα και η χρήση αντισηπτικού για τα χέρια συνιστώνται», προσθέτει το CNN.

ΑP: Η Ακρόπολη ανοίγει με μέτρα ασφαλείας

Το πρακτορείο Associated Press μεταδίδει πως «η Ελλάδα ανοίγει και πάλι την Ακρόπολη στην Αθήνα και άλλους αρχαιολογικούς χώρους» με μέτρα ασφαλείας, καθώς «αυτοκόλλητα στο πεζοδρόμιο χρησιμοποιούνται για να τηρούν οι επισκέπτες τις μεταξύ τους αποστάσεις έξω από την Ακρόπολη».

Το AP υπογραμμίζει επίσης πως η συμμόρφωση του κοινού με τα αυστηρά μέτρα του lockdown βοήθησαν ώστε να κρατηθούν χαμηλά στην Ελλάδα τόσο ο απολογισμός των νεκρών από την Covid-19 όσο και ο αριθμός των κρουσμάτων.

«Το μνημείο - φάρος της Αρχαιότητας, η Ακρόπολη των Αθηνών, άνοιξε και πάλι σήμερα το πρωί όπως και όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι της Ελλάδας, παρουσία της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, δύο μήνες μετά το κλείσιμό της εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού», αναφέρει στη μακροσκελή σχετική ανταπόκρισή του από την Αθήνα το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

Το AFP μεταδίδει επίσης τις δηλώσεις της Ελληνίδας προέδρου, η οποία εξέφρασε την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι «μπορούμε και πάλι να επισκεφθούμε τον χώρο με τον παραδοσιακό τρόπο», αφού επί δύο μήνες τον επισκεπτόμασταν «μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας». «Με τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, θα μπορέσουμε και πάλι να τιμήσουμε τους προγόνους μας», τόνισε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Το Γαλλικό Πρακτορείο αναφέρεται και στην υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη που ήταν επίσης «μεταξύ των πρώτων επισκεπτών, με πράσινη χειρουργική μάσκα στο πρόσωπο», και χαρακτήρισε την σημερινή ημέρα «εξαιρετική για την Ελλάδα έπειτα από 64 ημέρες κλεισίματος» των αρχαιολογικών χώρων.

