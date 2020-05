Ο Τραμπ έφυγε από συνέντευξη τύπου αφού πρώτα τσακώθηκε με Κινέζα δημοσιογράφο

Σηκώθηκε κι έφυγε άρον άρον από την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του Λευκού Οίκου ο Ντόναλντ Τραμπ, ύστερα από έντονο διάλογο που είχε με με την κινεζικής καταγωγής ανταποκρίτρια του CBS στην αμερικανική προεδρία. Η Γουέιτζι Τζιάνγκ, η ανταποκρίτρια του δικτύου στον Λευκό Οίκο, που έχει γεννηθεί στην Κίνα αλλά μεγάλωσε στην Αμερική, απηύθυνε στον πρόεδρο το ερώτημα γιατί αναφέρεται με τόση έμφαση στον αριθμό των διαγνωστικών τεστ που γίνονται στις ΗΠΑ και τον συγκρίνει με εκείνους άλλων κρατών, σαν να επρόκειτο για κάποιου είδους διεθνή διαγωνισμό.



«Ίσως αυτή να είναι μια ερώτηση που θα έπρεπε να γίνει στην Κίνα. Μη ρωτάτε εμένα, να πάτε να ρωτήσετε την Κίνα!», της αντιγύρισε ο Τραμπ, εμφανώς οργισμένος. «Και γιατί το λέτε αυτό σ’ εμένα;», απόρησε η Τζιάνγκ, αφήνοντας να εννοηθεί πως ο Αμερικανός πρόεδρος καταφέρθηκε εναντίον της Κίνας εξαιτίας της εμφάνισης και της καταγωγής της.



«Θα το έλεγα σε οποιονδήποτε μου έθετε μια τόσο μοχθηρή ερώτηση όπως αυτή», απάντησε ο ένοικος του Λευκού Οίκου. Στιγμές αργότερα, η Κέιτλιν Κόλινς του CNN, ζήτησε να κάνει ερωτήσεις, ο Τραμπ της έδωσε το λόγο για να «γλιτώσει» από την Τζιανγκ, αλλά δεν κατάλαβε ότι ήταν η Κόλινς, η οποία επίσης δεν του είναι αρεστή. Η δημοσιογράφος του CNN αντέδρασε, λέγοντας: «Εσείς μου είπατε να ρωτήσω». Όταν άρχισε να ρωτά, ο Τραμπ διέκοψε τη συνέντευξη Τύπου και αποχώρησε. Οι δύο δημοσιογράφοι έχουν «στριμώξει» και άλλες φορές τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο, κάνοντας δύσκολες ερωτήσεις.

