Γεννητούρια για τον Μπόρις Τζόνσον. Η σύντροφος του γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι

Μπαμπάς έγινε πριν λίγη ώρα ο Bρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον



Η μνηστή του, Κάρι Σίμοντς, έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, ένα αγοράκι, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων PA Media.



Η μητέρα και το παιδί χαίρουν άκρας υγείας.



Η Κάρι Σίμοντς, πριν λίγες εβδομάδες, είχε προσβληθεί από κορωνοϊό, κάτι που την υποχρέωσε να παραμείνει στο κρεβάτι για αρκετές ημέρες.



«Πέρασα την περασμένη εβδομάδα στο κρεβάτι με τα κύρια συμπτώματα του κορωνοϊού. Δεν χρειάστηκε να κάνω το διαγνωστικό τεστ και έπειτα από επτά ημέρες ξεκούρασης, νιώθω πιο δυνατή και είμαι στην ανάρρωση. Το να είσαι έγκυος και να έχεις Covid-19 είναι σίγουρα ανησυχητικό. Απευθύνομαι στις άλλες εγκύους, παρακαλώ διαβάστε και ακολουθείστε τις πιο επικαιροποιημένες οδηγίες, τις οποίες εγώ βρήκα πολύ καθησυχαστικές», είχε δηλώσει τότε η Σίμοντς.





