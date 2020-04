Χάκερ χτύπησαν το Ινστιτούτο Iολογίας της Ουχάν - Διέρρευσαν χιλιάδες έγγραφα

Στο στόχαστρο χάκερ μπήκαν οι ιστοσελίδες του Ιδρύματος Gates, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Ινστιτούτου Iολογίας της Ουχάν.

Σύμφωνα με ξένα Μέσα έχουν παραβιαστεί χιλιάδες email, κωδικοί πρόσβασης, ενώ αρκετά έγγραφα έχουν διαρρεύσει στο διαδίκτυο.

Εξακολουθούν να γίνονται ενέργειες για να συλλεχθούν περισσότερα στοιχεία καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις επιτυχημένες διαδικτυακές επιθέσεις που έχουν λάβει χώρα.

Έχει όμως ήδη επαληθευθεί ότι αρκετοί λογαριασμοί έχουν παραβιαστεί επιτυχώς.

Τα έγγραφα που έχουν διαρρεύσει και είναι ήδη διαθέσιμα στο διαδίκτυο με τίτλο “Gates Hack” περιέχουν μεταξύ άλλων και λίστες από εταιρείες και επιχειρηματίες που έχουν κάνει δωρεές στο Ίδρυμα Gates.

Το ινστιτούτο Ιολογίας της Ουχάν έχει βρεθεί στο επίκεντρο θεωρίών συνωμοσίας, που αναφέρουν ότι ο κορωνοϊός θα μπορούσε να έχει αποδράσει από το εργαστήριό του. Η επίσημη λειτουργία του ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2018 αφότου πέρασε όλα τα απαραίτητα τεστ ασφαλείας. Χρειάστηκαν 15 χρόνια για να ολοκληρωθεί το έργο ενώ οι Γάλλοι βοήθησαν στον σχεδιασμό του τετραώροφου κτιρίου. Οι Κινέζοι αξιωματούχοι αποφάσισαν να ιδρύσουν το Ινστιτούτο Ιολογίας της Ουχάν μετά την επιδημία του SARS (2002- 2003), που είχε προκαλέσει το θάνατο 775 ανθρώπων και πάνω από οκτώ χιλιάδες κρούσματα παγκοσμίως. Αν και η πλειονότητα των επιστημόνων σημειώνουν ότι ο ιός μεταδόθηκε στον άνθρωπο από άγρια ζώα σε υπαίθρια αγορά της κινεζικής πόλης, ένας μέλος της Cobra, της βρετανικής επιτροπής έκτακτης ανάγκης με επικεφαλής τον Μπόρις Τζόνσον, δηλώνει ότι, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες δεν αμφισβητούν ότι ο ιός είναι «ζωονόσος» - δεν αποκλείεται να έχει εξαπλωθεί μολύνοντας τον άνθρωπο μετά από διαρροή σε εργαστήριο της Ουχάν. Με βάση το κυριακάτικο βρετανικό δημοσίευμα, το μέλος της Cobra, το οποίο λαμβάνει λεπτομερείς διαβαθμισμένες πληροφορίες από τις υπηρεσίες ασφαλείας, άφησε να να εννοηθεί ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το γεγονός ότι ο ιός μπορεί να έχει αποδράσει από εργαστήριο στην κινεζική πόλη.

BREAKING: It is being reported that the Gates Foundation, World Health Organization and Wuhan Institute of Virology have all been hacked and thousands of emails, passwords, and documents have been leaked online.