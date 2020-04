Τραμπ: Έχω την απόλυτη εξουσία - Επίθεση σε κυβερνήτες και ΜΜΕ

Έχω την «απόλυτη εξουσία» αναφώνησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε μια ακόμη συνέντευξη Τύπου, που κατέληξε παρωδία, εν μέσω της πανδημίας που έχει κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 20.000 πολίτες και έχει γονατίσει τη Πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Ο Τραμπ βέβαια δεν περιορίστηκε στις προσπάθειες εκφοβισμού και επιβολής επί των Κυβερνητών των Πολιτειών αλλά και του επικεφαλής επιστήμονα της task force για την αντιμετώπιση της πανδημίας στις ΗΠΑ—αφού αυτοί ήταν ο στόχος της παραληρηματικής δήλωσή του- αλλά επίσης προσπάθησε μάταια να αποτινάξει από πάνω του κάθε ευθύνη για τους αρχικούς χειρισμούς του στην προετοιμασία της χώρας επιρρίπτοντας μάλιστα ευθύνες στα «ένοχα» ΜΜΕ.

«Δεν έχουμε βασιλιά, έχουμε πρόεδρο και Σύνταγμα»

Η δήλωση του Τραμπ που έγινε πρώτο θέμα στον Τύπο ήρθε κατόπιν ερωτήσεων των δημοσιογράφων για το πως σκοπεύει να επιβάλλει στους Κυβερνήτες των ΗΠΑ την επανεκκίνηση των οικονομικών δραστηριοτήτων σε αυτές, κάτι που συνεπάγεται μερική άρση των μέτρων περιορισμού που έχουν ληφθεί. Σημειώνεται πως νωρίτερα είχε αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter, πως ο ίδιος και όχι οι Κυβερνήτες, ήταν ο μόνος που μπορούσε να αποφασίσει την χαλάρωση των μέτρων.

«Όταν κάποιος είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, η εξουσία του είναι απόλυτη. Και έτσι θα είναι» απάντησε ο Τραμπ. «Είναι απόλυτη και οι Κυβερνήτες το ξέρουν αυτό». Λίγο αργότερα όμως η δημοσιογράφος του CNN, Κείτιλιν Κόλλινς του εξήγησε πως ο ισχυρισμός του δεν ευσταθεί και του ζήτησε να εξηγήσει τι εννοεί

«Θα γραφτούν μελέτες για το θέμα…Δεν είναι απαρατητο…Επειδή οι κυβερνήτες μας χρειάζονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο» απάντησε ο Τραμπ αφήνοντας μια απειλή ή μάλλον έναν εκβιασμό να πλανιέται στον αέρα

Ερωτηθείς δε εάν υπάρχει κάποιος Κυβερνήτης ο οποίος να έχει συμφωνήσει πως ο ίδιος έχει πράγματι την εξουσία να αποφασίσει πότε θα αρθεί το lockdown είπε: «Δεν ρώτησα κανέναν, γιατί δεν χρειάζεται» και αρνήθηκε να απαντήσει σε άλλες ερωτήσεις σχετικά με τους ισχυρισμούς του.

Φανερά δε εκνευρισμένος όταν η δημοσιογράφος επιμένει της απαντά «Αρκετά!» και αρνείται να δεχθεί άλλες ερωτήσεις για το θέμα.

Όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ η HuffPost US δεν έχει καταστεί σαφές σε ποιες εξουσίες αναφέρεται ο Τραμπ. Μνημόνευσε βέβαια διάφορες διατάξεις ωστόσο, όπως επισημαίνεται, το Σύνταγμα δίνει στις Πολιτείες και όχι την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση την εξουσία για την επιβολή της τάξης και της ρύθμισης θεμάτων που αφορούν τους κανόνες περί κοινωνικών δραστηριοτήτων κατά της διάρκειας μιας κρίσης της Δημόσιας Υγείας.

Ο δε κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο, τον οποίον επαινούν για τη στάση του εν μέσω πανδημίας τόσο οι Νεοϋορκέζοι όσοι και άλλοι Αμερικανοί, σε συνέντευξή του στο CNN μετά τις δηλώσεις Τραμπ σχολίασε: «Δεν έχουμε βασιλιά, έχουμε εκλεγμένο πρόεδρο. Αυτό ορίζουν οι ιδρυτές του έθνους και αυτό προβλέπει το Σύνταγμα που συνέταξαν…Και το Σύνταγμα λέει ξεκάθαρα ότι οι εξουσίες που δεν αναφέρεται ρητά πως υπάγονται στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, διατηρούνται στις Πολιτείες».

REPORTER: In regard to some of your tweets earlier today, what provision in the Constitution gives the president the power to open or close state economies?



TRUMP: "Numerous -- numerous provisions. We can give you a legal brief if you want." (He never named one.) pic.twitter.com/nMzmbgEGYJ