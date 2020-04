Τραμπ: Το κράτος είμαι εγώ! Δική μου η απόφαση για την επαναλειτουργία της οικονομίας

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι αυτός αποφασίζει πότε θα επανεκκινήσει η αμερικανική οικονομία και όχι οι κυβερνήτες Πολιτειών.



«Αυτή είναι απόφαση του προέδρου και για πολλούς βάσιμους λόγους. Τούτου λεχθέντος, η κυβέρνηση και εγώ συνεργαζόμαστε στενά με τους κυβερνήτες και αυτό θα συνεχιστεί. Μια απόφαση μου, σε συνεργασία με τους κυβερνήτες και συμμετοχή άλλων, θα παρθεί σύντομα!», τόνισε με tweet του ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

For the purpose of creating conflict and confusion, some in the Fake News Media are saying that it is the Governors decision to open up the states, not that of the President of the United States & the Federal Government. Let it be fully understood that this is incorrect....