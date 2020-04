Ο Τραμπ θέλει να απολύσει τον "Τσιόδρα"των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε retweet την προτροπή ρεπουμπλικανού για την απόλυση του κορυφαίου επιστήμονα Αντονι Φάουτσι, συμβούλου επί θεμάτων λοιμωδών νόσων και δημόσιας υγείας έξι αμερικανών προέδρων, ο οποίος δήλωσε στο CNN ότι, εάν είχαν ληφθεί νωρίτερα τα μέτρα που πρότειναν οι επιστήμονες για την αντιμετώπιση της επιδημίας, θα είχαν σωθεί ζωές.

Sorry Fake News, it’s all on tape. I banned China long before people spoke up. Thank you @OANN https://t.co/d40JQkUZg5