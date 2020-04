Κορονοϊός: Πέθανε ο οπαδός – σύμβολο της Λίβερπουλ στο Χίλσμπορο

Νικημένος από τον κοροναϊό «έφυγε» ο οπαδός της Λίβερπουλ, σε μια από τις πιο λυπηρές και γνωστές φωτογραφίες που είχαν δημοσιευθεί στα Μέσα για το ρεπορτάζ της «μαύρης» 15ης Απρίλη του 1989 στο Χίλσμπορο.

Το μυαλό του δεν μπορούσε να πιστέψει εκείνη την ασύλληπτη τραγωδία.

Κάθισε σε μια άκρη του γηπέδου, έσκυψε το κεφάλι και έβαλε τα χέρια του στα μάτια για να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Μετά από τρεις δεκαετίες, ο άνθρωπος εκείνης της φωτογραφίας που έμεινε στην ιστορία για να δείχνει τον πόνο και την απόγνωση πέθανε μετά από μάχη που έδωσε με τον φονικό ιό.

The man in this photo is called Dave Roland. This photo was taken in the aftermath of the Hillsborough disaster. Sadly, this week Dave passed away with CoronaVirus.



Rest in peace Dave, You’ll Never Walk Alone. #JFT96 pic.twitter.com/q8eef9JAbE