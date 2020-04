Τουρκία: Πέθανε η τραγουδίστρια Helin Bolek μετά από 288 ημέρες απεργίας πείνας

Έφυγε από τη ζωή η τραγουδίστρια Helin Bolek, μετά από απεργία πείνας 288 ημερών.

Η τραγουδίστρια από την Τουρκία Helin Bolek, μαζί με το επίσης μέλος του συγκροτήματος, Ibrahim Gokcek, είχαν ξεκινήσει απεργία πείνας, διαμαρτυρόμενοι στις διώξεις των αρχών, τις απαγωγές και τις φυλακίσεις μελών του συγκροτήματος Grup Yorum.

Δυνάμεις της τουρκικής αστυνομίας είχαν εισβάλλει στο σπίτι των δύο απεργών πείνας στην Κωνσταντινούπολη στις 11 Μαρτίου και τους συνέλαβαν, με σκοπό να τους μεταφέρουν σε νοσοκομείο και να τους οδηγήσουν σε αναγκαστική σίτιση.

Το συγκρότημα Grup Yorum ιδρύθηκε το 1985 στην Κωνσταντινούπολη και αποτέλεσε ένα από τα πλέον προοδευτικά συγκροτήματα στη χώρα.

Ο επαναστατικός χαρακτήρας των τραγουδιών του συγκροτήματος, έθεσε το Grup Yorum στο στόχαστρο των αρχών και του Προέδρου Ερντογάν.

Τα μέλη του συγκροτήματος βρίσκονται εδώ και χρόνια στην περίφημη «γκρίζα λίστα» της κυβέρνησης, με το χαρακτηρισμό ως «υποστηρικτές τρομοκρατικών οργανώσεων».

Τα τελευταία δύο χρόνια, πάνω από 30 μέλη του Grup Yorum έχουν συλληφθεί, ενώ έχουν απαγορευτεί και οι συναυλίες τους.

Η έδρα του συγκροτήματος στην Κωνσταντινούπολη έχει γίνει πολλές φορές στόχος βίαιων αστυνομικών επιχειρήσεων, λόγω της επαναστατικής δράσης του συγκροτήματος.

Οι Gokcek και Bolek έφτασαν να είναι λιγότερο από 40 κιλά, συνεχίζοντας τον αγώνα τους για να αποφυλακιστούν τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος και να σταματήσουν οι διώξεις από τις τουρκικές αρχές.

Αυτό που ήθελε η Helin Bolek ήταν να τραγουδά για τα δικαιώματα των ανθρώπων και να είναι ελεύθερη...

All Helin wanted to do was to sing her songs freely.



AKP fascism is responsible for her death. The demands were very simple to meet. pic.twitter.com/Nx4S9VEdiL