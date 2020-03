Κορονοϊός: Στους 793 οι νεκροί στην Ιταλία μέσα σε ένα 24ωρο

Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών κορονοϊού στην Ιταλία είναι 53.578. Οι νεκροί έφτασαν τους 4.825. Παράλληλα, 6.072 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Χθες το σύνολο κρουσμάτων του κορονοϊού ήταν 47.021 και είχαν χάσει την ζωή τους, συνολικά, 4.032 άνθρωποι

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, δηλαδή, έχασαν τη ζωή τους 793 ασθενείς, καταγράφηκαν 6.557 νέα κρούσματα και 923 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

Στη Λομβαρδία τα συνολικά περιστατικά είναι 25.515 και οι νεκροί 395. Στην Εμίλια Ρομάνια τα κρούσματα είναι 6.705 με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 715. Στην περιφέρεια Βένετο, οι θετικοί στον ιό είναι 4.617, με 146 νεκρούς.

BREAKING: Italy reporting a spike in fatalities in 24 hours with 793 deaths and 6,557 new cases