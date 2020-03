Η Ευρωπαϊκή Ένωση "κλείνει" τα εξωτερικά της σύνορα για 30 μέρες

Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος του Συμβουλίου δήλωσε: "για αυτό το λόγο, εργαστήκαμε από κοινού με τα Κράτη Μέλη, πάνω σε έναν αριθμό προτάσεων, ώστε να διαχειριστούμε το ζήτημα των συνόρων, των εσωτερικών συνόρων και των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και αυτό είναι κάτι για το οποίο θα σας μιλήσει η Πρόεδρος της Κομισιόν σε περισσότερο βάθος".

"Η φιλοσοφία είναι να μειώσουμε κάθε μη απαραίτητη μετακίνηση προσώπων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι προϊόντα και φορτία μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ακεραιότητα της κοινής αγοράς όσο είναι δυνατόν και να εξασφαλίσουμε ότι οι προμήθειες διέρχονται από αυτήν", τόνισε ο Σαρλ Μισέλ. "Αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα: περιορισμός της εξάπλωσης κατά το περισσότερο δυνατό, για να διασφαλίσουμε ότι ο τομέας της υγείας των Κρατών Μελών μπορεί να προετοιμαστεί για ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσει τους επόμενους μήνες και μέρες", σημείωσε.

Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, σημείωσε νωρίτερα σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι "η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα μέρη του κόσμου αντιμετωπίζουν μια κρίση δημόσιας υγείας εξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Το σύστημα υγείας μας βρίσκεται υπό πίεση. Ως εκ τούτου, τα Κράτη Μέλη λαμβάνουν ισχυρά μέτρα για να επιβραδύνουν τη διάδοση του ιού. Αλλά αυτά τα μέτρα είναι αποτελεσματικά μόνο όταν είναι συντονισμένα".

Όπως είπε "αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο παρουσιάζουμε σήμερα κατευθυντήριες γραμμές για τα μέτρα στα σύνορα Έχουμε δύο σκέλη εργασίας: πρέπει να προστατεύσουμε τους ανθρώπους από την εξάπλωση του ιού και ταυτόχρονα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι διατηρούμε τη ροή των εμπορευμάτων. Προτείνουμε λοιπόν τις λεγόμενες πράσινες λωρίδες, λωρίδες ταχείας κυκλοφορίας, να δοθεί προτεραιότητα στη μεταφορά αγαθών, όπως τα ιατρικά προϊόντα, τα αναλώσιμα αγαθά, κυρίως για τις υπηρεσίες τροφίμων και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης".

Σημείωσε δε ότι "πρέπει όμως να κάνουμε περισσότερα για να μειώσουμε την τεράστια πίεση που ασκείται στο σύστημα υγείας μας. Όσο λιγότερα ταξίδια, τόσο περισσότερο μπορούμε να περιορίσουμε τον ιό. Όπως πληροφόρησα τους εταίρους μας της ομάδας των 7, προτείνω στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων (της ΕΕ) να εισαγάγουν έναν προσωρινό περιορισμό σε μη ουσιαστικά ταξίδια προς την ΕΕ. Ο περιορισμός πρέπει να ισχύει για μια αρχική περίοδο 30 ημερών, η οποία μπορεί να παραταθεί κατά περίπτωση. "

