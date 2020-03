Κορονοϊος: Ιταλοί σε καραντίνα τραγουδούν στα μπαλκόνια τους

Με την Ιταλία να έχει τεθεί σε καραντίνα λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων του κορωνοϊού, οι κάτοικοι παραμένουν στα σπίτια τους προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση.

Πλέον, η ιταλική κυβέρνηση έχει επιβάλει αυστηρά μέτρα και έχει κλείσει χώρους συναθροίσεων, ενώ επιτρέπει να παραμείνουν ανοιχτά μόνο καταστήματα με τρόφιμα και φαρμακεία. Ωστόσο, αυτές τις δύσκολες μέρες για όλη τη χώρα, οι πολίτες επιχειρούν να κρατήσουν το ηθικό τους ψηλά. Ενδεικτικά της προσπάθειας αυτής είναι βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου με πολίτες να τραγουδούν από τα σπίτια τους.

Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο από δρόμο σε γειτονιά της Σιένα, όπου οι κάτοικοι ακούγονται να τραγουδούν ένα τραγούδι που φαίνεται να είναι το «Canto della Verbena».

Το βίντεο έχει γίνει viral στο Twitter με τους χρήστες να το χαρακτηρίζουν «όμορφο» και «συγκινητικό».

Αντίστοιχες σκηνές εκτυλίχθηκαν και σε άλλες περιοχές της Ιταλίας όπως η Νάπολη και το Σαλέρνο.

People of my hometown #Siena sing a popular song from their houses along an empty street to warm their hearts during the Italian #Covid_19 #lockdown.#coronavirusitalia #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/7EKKMIdXov