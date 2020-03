Γιατί η Τουρκία δεν έχει κρούσματα κορονοϊού;

Αν κάποιος παρατηρήσει τον χάρτη με τα κρούσματα του κορωνοϊού θα δει πως η Τουρκία δεν έχει κανένα κρούσμα. Παρόλο που περιβάλλεται από χώρες που όλες έχουν ανακοινώσει κρούσματα, συνορεύοντας με το ιράν που είναι τρίτο σε αριθμό παγκοσμίως, η Τουρκία φαίνεται πως είναι προς το παρόν καθαρή από τον ιό COVID-19. Είναι όμως έτσι ακριβώς τα πράγματα;



Ο Τούρκος υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά δήλωσε πως δεν έχει επιβεβαιωθεί κανένα κρούσμα στην τουρκική επικράτεια. Μάλιστα οι τουρκικές υγειονομικές αρχές έχουν διεξάγει πάνω από 2.000 τεστ, τα οποία όλα ήταν αρνητικά. Μάλιστα ο υπουργός Υγείας εξήρε την απόφαση της χώρας του να κλείσει γρήγορα τα σύνορα με το Ιράν και να τοποθετήσει προληπτικά θερμικές κάμερες στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, διαφημίζοντας την ετοιμότητα της Τουρκίας και της κυβέρνησής της, κατακρίνοντας τις κινήσεις των κρατών της ΕΕ.



Οι τουρκικές εφημερίδες και γενικότερα τα ΜΜΕ, που είναι άμεσα ελεγχόμενα από την κυβέρνηση, διαφημίζουν το παράδειγμα της Τουρκίας με την Daily Sabah να αναφέρει πως η χώρα είναι παράδειγμα για την αντιμετώπιση του ιού και πως 26 χώρες της έχουν ζητήσει βοήθεια.



Ωστόσο, αν και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ζητήσει από την Τουρκία να στείλει αποδεικτικά στοιχεία, εκείνη δεν το έχει κάνει ακόμα, με πολλούς να αναρωτιούνται αν συμβαίνει κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε. Η αλήθεια είναι πως η εύθραυστη τουρκική οικονομία δεν αντέχει άλλο χτύπημα και αν ο κορωνοϊός χτυπήσει τον τουριστικό τομέα, ο οποίος αντιστοιχεί στο 13% της συνολικής οικονομίας της χώρας, θα γίνει ακόμα πιο εύθραυστη.

