Κόστα Ρίκα: Σε εννέα αυξήθηκαν τα κρούσματα του κορωνοϊού

Οι αρχές στην Κόστα Ρίκα ενημέρωσαν ότι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί από τον κορωνοϊό στην επικράτεια της χώρας αυξήθηκε σε εννιά χθες Κυριακή από πέντε μία ημέρα νωρίτερα.

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε τέσσερα κρούσματα το Σάββατο και άλλα τέσσερα χθες Κυριακή. Την Παρασκευή, ανήγγειλε το πρώτο κρούσμα του SARS-CoV-2 στην Κεντρική Αμερική. Ένας από τους ασθενείς, 54χρονος κοσταρικανός, εισήχθη σε κρατικό νοσοκομείο, διευκρινίζει ανακοίνωση του υπουργείου.

«Συστήνουμε στον πληθυσμό να αποφεύγει τους χαιρετισμούς με σωματική επαφή και τις μαζικές συγκεντρώσεις εάν υπάρχουν σε αυτές άνθρωποι που έχουν συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού», τονίζει στην ανακοίνωση ο υπουργός Υγείας Ντανιέλ Σάλας.

Κατά την ανακοίνωση των αρχών, στην Κόστα Ρίκα καταμετρώνται επίσης 34 ύποπτα κρούσματα.

Από τα εννέα επιβεβαιωμένα κρούσματα, το ένα είναι μια Αμερικανίδα που ζει στην Κόστα Ρίκα και δύο ακόμη είναι ένα ζευγάρι τουριστών από τη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με την κοσταρικανή κυβέρνηση.

Λόγω του υψηλότερου κινδύνου μόλυνσης, η Εθνική Επιτροπή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων (CNE) εξέδωσε «κίτρινο συναγερμό», μέτρο που διευκολύνει την εκταμίευση κεφαλαίων από τον κρατικό προϋπολογισμό και συνεπάγεται επίσης ότι συστήνεται κέντρο συντονισμού στην προεδρία το οποίο θα συνεδριάζει δύο φορές την ημέρα.

