Ξύλο στην τουρκική βουλή λόγω Ερντογάν - Γροθιές μεταξύ βουλευτών

Στα χέρια πιάστηκαν βουλευτές του τουρκικού κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια ομιλίας ενός βουλευτή του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος νωρίτερα κατηγόρησε τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για ασέβεια απέναντι στους Τούρκους στρατιώτες που σκοτώθηκαν στη Συρία.

Δεκάδες βουλευτές μπήκαν στην μάχη, κάποιοι σκαρφάλωσαν στα έδρανα ή έριχναν γροθιές, ενώ άλλοι προσπαθούσαν να σταματήσουν τον χαμό, σύμφωνα με βίντεο του περιστατικού.

Ο Ένγκιν Οζκότς, βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), είχε κατηγορήσει τον Τούρκο πρόεδρο σε μια συνέντευξη Τύπου και με αναρτήσεις του στο twitter ότι δεν σεβάστηκε τους Τούρκους στρατιώτες που σκοτώθηκαν την περασμένη εβδομάδα στη συριακή επαρχία Ιντλίμπ.

Επίσης κατηγόρησε τον Ερντογάν ότι επέδειξε ανευθυνότητα στέλνοντας στρατό σε μια εμπόλεμη ζώνη χωρίς αεροπορική κάλυψη.

Ο πρόεδρος της Βουλής Μουσταφά Σεντόπ καταδίκασε τις δηλώσεις του αντιπολιτευόμενου βουλευτή.

Εισαγγελείς της Άγκυρας ξεκίνησαν έρευνα για υποτιθέμενη προσβολή του προέδρου, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

After a closed session about the war in #idlib, members of the #Erdogan’s party (AKP) attacking the opposition members in #Turkish parliament because they didn’t like a statement from member of the opposition party (Engin Ozkoc) about Erdogan. #authoritarianism pic.twitter.com/FzWiCRS7ms