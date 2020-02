Ανοιξε τα σύνορα ο Ερντογάν - Με λεωφορεία στέλνει τους μετανάστες στα σύνορα με την Ελλάδα

Εκατοντάδες αιτούντες άσυλο έφτασαν από στα σύνορα με τη χώρας μας. Οι εθνικότητές τους.

Σχεδόν 300 μετανάστες έφτασαν με λεωφορεία στη σύνορα της Τουρκίας με την Ελλάδα, με σκοπό να περάσουν στο ελληνικό έδαφος.

Οι εικόνες των εκατοντάδων ανθρώπων, που βρίσκονται μόλις λίγα μέτρα από τα ελληνικά εδάφη, μεταδόθηκαν σε απευθείας σύνδεση από την τουρκική τηλεόραση.

Σύμφωνα με τα τουρκικά Μέσα, πρόκειται για ανθρώπους από τη Συρία, το Αφγανιστάν, το Μαρόκο, το Ιράν και το Πακιστάν, οι οποίοι έφτασαν στην Αδριανούπολη με λεωφορεία.

Την ίδια ώρα, τουρκικά Μέσα μεταδίδουν πως πλήθος προσφύγων βρίσκεται στα τουρκικά παράλια και είναι έτοιμο προς αναχώρηση με προορισμό τα ελληνικά νησιά και συγκεκριμένα στη Σάμο.

Χθες κυβερνητικοί αξιωματούχοι της Τουρκίας απείλησαν ότι θα ανοίξουν τα σύνορα στους πρόσφυγες και μετανάστες, για να περάσουν στην Ευρώπη. «Μαζεύοντας» τις δηλώσεις τους, ο Ομέρ Τσελίκ, εκπρόσωπος του κόμματος του Ερντογάν, έκανε νέα δήλωση, εξηγώντας ότι, «η πολιτική της Τουρκίας παραμένει αμετάβλητη, αλλά η χώρα δεν μπορεί πλέον να συγκρατεί τη μαζική εισροή προσφύγων από την Ιντλίμπ στα σύνορά της».

After #Turkey has decided not to hinder refugees trying to cross into #Europe, migrants have gathered in Edirne at the Greek border



▪️Migrants are walking towards the border to cross into #Greece pic.twitter.com/5KIxx7nSyc — EHA News (@eha_news) February 28, 2020

WATCH: Refugees going to GREECE from #Turkey as Turkish authorities opened the borders into Europe without any explanation. pic.twitter.com/0AxRpgAZbO — AS-Source News (@ASBreakingNews) February 28, 2020

#EnoughisEnough



The first immigrants to leave Turkey for Europe.



Turkish authorities do not block anyone from leaving.



All immigrants are free to go as can be seen in the video.#syria #turkey #immigrants pic.twitter.com/sUAy5a5spQ — Sadettin Toprak (@s_toprak5861) February 28, 2020

ΠΗΓΗ: ant1news