Κορονοϊός: Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των νεκρών στην Ιταλία - 230 τα κρούσματα

Τα κρούσματα του κοροναϊού στην Ιταλία έχουν φθάσει τα 230.

Η Πολιτική Προστασία της Ιταλίας διευκρίνισε πριν από λίγο ότι από λάθος, νωρίτερα, μεταδόθηκε η είδηση του θανάτου μιας ηλικιωμένης ασθενούς στην πόλη Κρέμα της Βόρειας Ιταλίας.

Κατά συνέπεια, οι νεκροί από τον κοροναϊό, στην χώρα, μέχρι αυτή την στιγμή είναι έξι και όχι επτά.

Πριν από λίγο, μάλιστα, ανακοινώθηκε ότι υπάρχει και έβδομος νεκρός, ωστόσο τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης “μέτρησαν” στα θύματα μια γυναίκα που τελικά δεν πέθανε από κορονοϊό.

Το τελευταίο θύμα, είναι ένας άνδρας 84 ετών από την ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου. Λίγο νωρίτερα είχε ανακοινωθεί ο έκτος θάνατος από τον κοροναϊό: επρόκειτο για μια γυναίκα με ογκολογικά προβλήματα από την πόλη Κρέμα της Λομβαρδίας.

Κι εκεί εντοπίζεται το… λάθος στο μέτρημα, καθώς πλέον η La Repubblica αναφέρει πως η γυναίκα αυτή δεν πέθανε από κορονοϊό.

Συνεπώς τα θύματα του φονικού ιού είναι έξι.

Στο μεταξύ, οι ποδοσφαιρικές ομάδες ζητούν να παίξουν τα επόμενα ματς στον ιταλικό Βορρά κεκλεισμένων των θυρών.

Και σε διάφορες περιοχές της Ιταλίας, τέλος, κλέφτες άρχισαν να παρουσιάζονται σε σπίτια ηλικιωμένων, λέγοντας ότι πρέπει να επισκεφθούν τους πολίτες. "Μην ανοίγετε σε κανέναν", λέει σε έκκλησή του ο Ερυθρός Σταυρός.

Τα κρούσματα του κορωνοϊού στην Ιταλία έχουν φθάσει τα 230, από τα οποία περισσότερα από 180 μόνο στη Λομβαρδία.

Νωρίτερα τη Δευτέρα το πρωί, ένας άνδρας 85 ετών υπέκυψε στο Μπέργκαμο της βόρειας Ιταλίας. Οι γιατροί έκαναν γνωστό ότι η κατάσταση της υγείας του ήταν βεβαρημένη.

Οι νεκροί από τον κορωνοϊό στην Ιταλία ήταν ηλικιωμένοι και με προβλήματα υγείας, τονίζουν οι ιταλικές αρχές.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής Corriere della Sera, τα θύματα είναι κατά βάση ηλικιωμένα άτομα, ηλικίας από 68 έως 88 ετών.

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, ο αριθμός των έξι θυμάτων επιβεβαιώνεται τόσο από τον επικεφαλής της ιταλικής Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, Άντζελο Μπορέλι, όσο και από το υπουργείο Υγείας.

Ειδικότερα, οι άνθρωποι που προσβλήθηκαν από το ιογενές στέλεχος Covid-19 και έχασαν τη ζωή τους είναι οι εξής:

Αντριάνο Τρεβιζάν, 78 ετών από την Πάντοβα. Πέθανε στις 21 Φεβρουαρίου. Βρισκόταν για περίπου 10 ημέρες νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο της Σκιαβόνια, στην Πάντοβα, με πνευμονονία. Αν και δεν είχε ταξιδέψει ποτέ του στην Κίνα, λίγες ημέρες πριν από το θάνατό του εξετάστηκε για τον κοροναϊό και βρέθηκε θετικός.

Μία γυναίκα 75 ετών, κάτοικος της περιοχής Καζαλπουστερλένγκο, μία από τις κοινότητες στην «κόκκινη ζώνη» της επαρχίας Λοντιτζιάνο. Πέθανε στις 22 Φεβρουαρίου. Εξετάστηκε μετά θάνατον και βρέθηκε θετική στον κοροναϊό.

Άντζελα Ντέντι, 68 ετών από το Τρεσκόρε Κρεμάσκο της Κρεμόνα. Πέθανε στις 23 Φεβρουαρίου στο νοσοκομείο της Κρέμα. Η κλινική της κατάσταση ήταν εξαιρετικά βεβαρημένη, καθώς ήταν καρκινοπαθής. Λίγο προτού πεθάνει, είχε υποστεί καρδιακή προσβολή. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της βρέθηκε επίσης θετική στον κοροναϊό.

Ένας άνδρας 84 ετών από την περιοχή Βίλα ντι Σέριο, πέθανε στο Μπέργκαμο, στο νοσοκομείο «Πάπας Ιωάννης». Είχε διακομιστεί εκεί από το νοσοκομείο του Αλτζάνο Λομπάρντο, σε σοβαρή κατάσταση, συνέπεια των συμπτωμάτων του κοροναϊού.

Ένας άνδρας 88 ετών, ο οποίος γεννήθηκε στο Καζέλε Λάντι, σε ένα χωριό της «κόκκινης ζώνης» ήταν το πέμπτο θύμα του κοροναϊού στην Ιταλία.

Μια γυναίκα, κάτοικος της Κρέμα, αγνώστων λοιπών στοιχείων, πέθανε στο νοσοκομείο της Μπρέσια, έχοντας διαγνωστεί με τον κοροναϊό. Ήταν επίσης καρκινοπαθής και νοσηλευόταν σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση.

«Ο αριθμός των κρουσμάτων αυξάνεται», σημείωσε τοπικός αξιωματούχος ο οποίος τόνισε πως πλέον «πρέπει να περιμένουν να δούμε τα αποτελέσματα των έκτακτων μέτρων που ελήφθησαν χθες (σ.σ. την Κυριακή)».

«Κανείς δεν περίμενε να ήταν τόσο επιθετική η εξάπλωση του ιού», προσέθεσε και διαβεβαίωσε τους πολίτες, που από χθες συρρέουν στα σούπερ-μάρκετ για να πάρουν τις απαραίτητες προμήθειες, πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας επί αυτού του ζητήματος και ζήτησε να συνεχιστεί ως συνήθως η ζωή.

Αργότερα αναμένεται νέα ενημέρωση από την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, που είναι σε διαρκή συνεργασία με την κυβέρνηση της Ρώμης.

Δεν συμμετέχει στη σύνοδο των ΥΠΕΞ ο υπουργός της Ιταλίας, Λ. Ντι Μάϊο

Η “κρίση” του κορωνοϊού που πλήττει την χώρα του δεν επέτρεψε στον υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας κ. Λουϊτζι Ντι Μαίο να ταξιδέψει σήμερα στην Θεσσαλονίκη για να παραστεί στην σύνοδο των ΥΠΕΞ των Δυτικών Βαλκανίων και των χωρών της Βαλκανικής που είναι ήδη κράτη μέλη της ΕΕ την οποία συγκαλεί το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Χώρα με ισχυρή παράδοση στο βαλκανικό γίγνεσθαι η Ιταλία στηρίζει, την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών της δυτική βαλκανικής και μαζί με την Ελλάδα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της προώθησης του αιτήματος για την χορήγηση, στην Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία, ημερομηνίας έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων στην σύνοδο Κορυφής του Μαϊου.

Ο οικοδεσπότης κ. Νίκος Δένδιας βρίσκεται ήδη στην Θεσσαλονίκη, ενώ από νωρίς το πρωί καταφθάνουν ο ένας μετά τον άλλο οι ομόλογοι του.

Λήψη μέτρων

Σε «καραντίνα» έχουν μπει το Βένετο και η Λομβαρδία, στον ιταλικό Βορρά, όπου αυτές τις μέρες πραγματοποιούνται συνήθως οι περισσότερες μετακινήσεις λόγω του Καρναβαλιού της Βενετίας. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός αφορούν 12 πόλεις των βόρειων περιφερειών και επηρεάζονται τουλάχιστον 50.000 άνθρωποι, ξεκαθαρίζοντας πως η αστυνομία και οι δυνάμεις ασφαλείας θα διασφαλίζουν ότι τηρείται η απαγόρευση μετακίνησης. Περιορισμοί στις συναθροίσεις και σε διάφορες εκδηλώσεις τέθηκαν και σε Πιεμόντε, Εμίλια Ρομάνια, Λιγουρία και Λάτσιο.

Mε απόφαση του περιφερειάρχη του Βένετο, Λούκα Τζάια, σταματούν όλες οι δημόσιες εκδηλώσεις μέχρι τα τέλη του μηνός. Στα μέτρα αυτά συμπεριλαμβάνεται και η διακοπή των εκδηλώσεων του παραδοσιακού καρναβαλιού της Βενετίας. Θα παραμείνουν κλειστά, επίσης, τα σχολεία, τα μουσεία και τα πανεπιστήμια της περιφέρειας. Πάντως, αυτόπτες μάρτυρες τηλεοπτικών ειδησεογραφικών δικτύων που βρίσκονταν χθες στις επίμαχες περιοχές επισήμαναν πως δεν είχαν στηθεί σημεία ελέγχου.

Ο δήμαρχος του Μιλάνου (Λομβαρδία) Μπέπε Ζάλα ζήτησε να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία της πόλης του όλη την εβδομάδα, σημειώνοντας πως μπορεί να υπάρξουν περαιτέρω μέτρα. Κεκλεισμένων των θυρών πραγματοποιήθηκε χθες η επίδειξη μόδας της φθινοπωρινής συλλογής του Τζόρτζιο Αρμάνι στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου.

Πόλη «φάντασμα»

Οι δρόμοι είναι άδειοι, τα μαγαζιά κλειστά και ελάχιστοι άνθρωποι κυκλοφορούν στους δρόμους της πόλης Κοντόνιο στη Λομβαρδία, εξαιτίας της εξάπλωσης του ιού. «Είναι πόλη-φάντασμα, είναι τρομερό για μας. Οι άνθρωποι είναι κλεισμένοι σπίτια τους, κανείς δεν κυκλοφορεί», δηλώνει κάτοικος στο AFP καθώς περπατάει στους ερημωμένους δρόμους της πόλης, 15.000 κατοίκων. Το φαρμακείο έχει μείνει ανοιχτό κατόπιν εντολής των Αρχών, οι μάσκες προστασίες έχουν ήδη τελειώσει και οι ντόπιοι εφοδιάστηκαν με αντισηπτικά και αλκοολούχα διαλύματα απολύμανσης.

Χάρτης: Real time η εξέλιξη της επιδημίας

Διαδραστικό χάρτη, σχεδόν real time, με την εξάπλωση του νέου κορωνοϊού με στοιχεία που αντλούνται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, την Επιτροπή Υγείας της Κίνας, τα Κέντρα για τον Έλεγχο και την Πρόληψη Ασθενειών (CDC) και άλλους οργανισμούς δημιούργησε το πανεπιστήμιο Johns Hopkins University (JHU). Ο ΠΟΥ έχει κηρύξει παγκόσμιο συναγερμό για την ασθένεια.

Ώς τις 24 Φεβρουαρίου 2020 (3.20 το μεσημέρι), έχουν επιβεβαιωθεί 79.524 περιπτώσεις παγκοσμίως, ενώ οι νεκροί ανέρχονται σε 2.626, με τη γειτονική Ιταλία επίσης να βρίσκεται στο "κόκκινο".

Η ασθένεια κορωνοϊού 2019 (Coronavirus disease 2019, COVID-19), επίσης γνωστή ως οξεία αναπνευστική νόσος 2019-nCoV, είναι μία μολυσματική ασθένεια που προκαλείται από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2, έναν ιό που σχετίζεται στενά με τον ιό SARS. Η ασθένεια ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της έξαρσης νέου κορωνοϊού 2019-20, και αποτελεί και την αιτία της.

Ο κύριος τρόπος μόλυνσης μεταξύ των ανθρώπων είναι η μετάδοση από άτομο σε άτομο, η οποία γενικά συμβαίνει μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων μολυσμένων ατόμων τα οποία βήχουν, φτερνίζονται ή εκπνέουν, ή με άμεση ή έμμεση επαφή με εκκρίσεις αναπνευστικού (μέσω μολυσμένων χεριών). Έχει περίοδο επώασης μεταξύ 2 και 14 ημερών. Η μετάδοση μπορεί να περιοριστεί με το πλύσιμο των χεριών και την σωστή υγιεινή.

Οι περιπτώσεις εντοπίστηκαν αρχικά στην πόλη Γουχάν, πρωτεύουσα της επαρχίας Χουπέι στην Κίνα τον Δεκέμβριο του 2019. Στη συνέχεια, αναφέρθηκαν λοιμώξεις σε όλο τον κόσμο. Οι περιπτώσεις που αναφέρθηκαν εκτός της Κίνας αφορούν κατά κύριο λόγο άτομα που έχουν ταξιδέψει πρόσφατα στην ηπειρωτική Κίνα, ωστόσο έχουν σημειωθεί και ορισμένες περιπτώσεις τοπικής μετάδοσης. Περισσότεροι από 1.500 θάνατοι έχουν αναφερθεί στην ηπειρωτική Κίνα και 4 θάνατοι σε άλλα μέρη του κόσμου.

Οι γαλλικές αρχές απέκλεισαν στον σταθμό λεωφορείων της Περάς στην Λιόν, στην κεντροανατολική Γαλλία, ένα λεωφορείο που προερχόταν από το Μιλάνο, λόγω υποψίας για την παρουσία κρούσματος κορωνοϊού μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτό, έγινε γνωστό από συγκλίνουσες πηγές.

"Ο χάρτης αποσκοπεί στο να παράσχει στο κοινό μια κατανόηση της κατάστασης έκρηξης καθώς εκτυλίσσεται, με διαφανείς πηγές δεδομένων", δήλωσε η Λόρεν Γκάρντνερ η οποία ηγήθηκε της ομάδας που δημιούργησε τον χάρτη στο JHU.

Πώς έφθασε ο κορονοϊός στην Ιταλία - Το τραγικό λάθος

" Η Ιταλία έσφαλε που δεν έλεγξε τους επιβάτες τράνζιτ από την Κίνα", δήλωσε ο Βάλτερ Ριτσιάρντι, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, η κυβέρνηση της Ρώμης αποφάσισε να μπλοκάρει μόνο τις απευθείας πτήσεις από την Κίνα, αλλά όχι και τις πτήσεις τράνζιτ. Με τον τρόπο αυτό, δεν υπήρχαν στοιχεία σχετικά με πολλές αφίξεις επιβατών.

"Η Ιταλία πληρώνει το ότι δεν έβαλε αμέσως σε καραντίνα όλους όσοι έφτασαν από την Κίνα", συμπλήρωσε ο Ριτσιάρντι. Θεωρεί ότι το μέτρο απαγόρευσης των απευθείας πτήσεων από τις κινεζικές πόλεις δεν μπορούσε να περιορίσει από μόνο του τη διάδοση του κοροναϊού.

Σημειώνεται, τέλος, ότι από σήμερα τίθεται σε ισχύ στην Ιταλία η αναστολή των σχολικών εκδρομών εντός και εκτός της χώρας. Η απόφαση ελήφθη από το υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης Κόντε πριν από δυο ημέρες.

Πανικός, αδειάζουν τα ράφια των σούπερ μάρκετ

Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζουζέπε Κόντε ζήτησε από τους πολίτες να μην καταληφθούν από πανικό και να ακολουθούν τις οδηγίες των κέντρων, αλλά αυτό μάλλον δεν γίνεται.

Τα ράφια στα σούπερ μάρκετ την Κυριακή άδειασαν, καθώς οι πολίτες έσπευσαν κατά εκατοντάδες στα καταστήματα.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΘΕΜΑ 104,6 ο Έλληνας πρόξενος είπε πως "εχθές (σ.σ Κυριακή) έτρεξε ο κόσμος στα σούπερ μάρκετ. Πανικός, όπως στις ταινίες, δεν υπάρχει ακόμα. Σήμερα, όμως, που ο κόσμος θα συνειδητοποιήσει ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει μάλλον θα υπάρξει πανικός".

Όσον αφορά τη γενικότερη αντίδραση των Ιταλών ο Νίκος Σάκκαρης είπε ότι ""έχασαν τη μπάλα", δεν μπορούν να βρίσκουν τον ασθενή "μηδέν". Λέγεται ότι όλα ξεκίνησαν από έναν άνθρωπο αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που δεν συνδέονται μεταξύ τους".

Νωρίτερα έγινε γνωστό πως ο γάλλος υφυπουργός Μεταφορών Ζαν-Μπατίστ Τζεμπαρί δήλωσε σήμερα ότι δεν βλέπει τον λόγο να κλείσουν τα σύνορα της Γαλλίας με την Ιταλία παρά την εξάπλωση του κοροναϊού.

"Το κλείσιμο των συνόρων δεν θα είχε νόημα καθώς η κυκλοφορία του ιού δεν περιορίζεται μόνο στα διοικητικά σύνορα", δήλωσε ο υφυπουργός στον ραδιοφωνικό σταθμό BFM.

Τα κρούσματα του κοροναϊού στην Ιταλία--στην ευρωπαϊκή χώρα που έχει πληγεί περισσότερο--αυξήθηκαν το Σάββατο σε τουλάχιστον 150, ενώ καταγράφηκαν και τρεις θάνατοι, οδηγώντας την κυβέρνηση της Ρώμης να αποκλείσει τις περισσότερο πληγείσες περιοχές στον βορρά, της Λομβαρδίας και του Βένετο.

