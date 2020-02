Αιματηρή επίθεση στο Λονδίνο: Μαχαίρωσαν ιμάμη σε τέμενος

Ένας 70χρονος τραυματίστηκε από επίθεση με μαχαίρι που πραγματοποίησε άνδρας σε τέμενος κοντά στο Ρίτζεντς Παρκ του Λονδίνου.

«Ένας άνδρας βρέθηκε με τραύματα από μαχαίρι», αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας σύμφωνα με το Reuters.

Η αστυνομία δήλωσε ότι συνέλαβε έναν άνδρα μετά την επίθεση που σημειώθηκε κοντά στο Regents Park, από το οποίο τραυματίστηκε στο λαιμό ο ιμάμης.

Σε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο Twitter διακρίνονται αστυνομικοί να ακινητοποιούν έναν άνδρα στην αίθουσα προσευχής του τεμένους και κατόπιν να τον οδηγούν έξω. Η επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν την προσευχή.

«Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες διασώστες προτού διακομιστεί στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν απειλείται η ζωή του. Ένας άνδρας συνελήφθη, καθώς θεωρείται ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η μητροπολιτική αστυνομία του Λονδίνου.

Σε νεότερη ενημέρωση η αστυνομία ανακοίνωσε πως ο ιμάμης νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

A racist white terrorist ran into Regents Park Mosque during Asr prayer today (late afternoon prayer) and stabbed the Muaddin in the neck. This is absolutely terrible. No muslim is safe in their places of worship!! #regentspark pic.twitter.com/Asks4IRLEB — Murshid (@MurshHabib) February 20, 2020

BREAKING NEWS: We are hearing unconfirmed reports that a muadhin has been stabbed at London Central Mosque. More details to follow. pic.twitter.com/YQhU50hrBM — 5Pillars (@5Pillarsuk) February 20, 2020