Επιδημία αιμορραγικού πυρετού στην Νιγηρία: 103 νεκροί από την αρχή του έτους

Σε 103 ανέρχονται οι νεκροί από την αρχή της χρονιάς στη Νιγηρία από ξέσπασμα αιμορραγικού πυρετού Λάσα, ανακοίνωσαν σήμερα οι υγειονομικές αρχές της χώρας, οι οποίες κατέγραψαν επίσης το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στο Λάγκος, την μεγάλη πόλη της χώρας με τους 20 εκατομμύρια κατοίκους.

"Αθροιστικά από την 1η ως την 7η εβδομάδα του 2020, 103 θάνατοι καταγράφηκαν", αναφέρει το Κέντρο της Νιγηρίας για τον Έλεγχο των Ασθενειών (NCDC) σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες Τετάρτη με τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή του.

Το εθνικό κέντρο για την διαχείριση επιδημιών ανακοίνωσε επίσης ότι 115 νέα κρούσματα επιβεβαιώθηκαν την περασμένη εβδομάδα με τα οποία ανέρχονται σε συνολικά 586 στη χώρα.

Ανεξάρτητα από το NCDC, οι υγειονομικές αρχές του Λάγκος, που είναι η πολυπληθέστερη πόλη της Νιγηρίας, ανακοίνωσαν ότι στις 17 Φεβρουαρίου διαγνώσθηκε ένα κρούσμα πυρετού Λάσα και ότι ο άνθρωπος που προσεβλήθη έχει τεθεί σε απομόνωση σε νοσοκομείο.

"Εξήντα τρεις άνθρωποι, που μπορεί να ήλθαν σε επαφή με τον ασθενή και που μπορεί να προσβλήθηκαν, εντοπίστηκαν και παρακολουθούνται", γνωστοποίησε επίσης η κυβέρνηση της πολιτείας αυτής στον λογαριασμό της στο Twitter.

Ο πυρετός Λάσα, ενδημικός στη Νιγηρία, ανήκει στην ίδια οικογένεια με τους Έμπολα και Μάρμπουργκ, αλλά δεν μεταδίδεται με μεγάλη ταχύτητα.

Ο τρόπος που μεταδίδεται είναι με τα περιττώματα τρωκτικών ή την άμεση επαφή με αίμα, ούρα, κόπρανα ή άλλα σωματικά υγρά ενός ασθενούς.

Μετά την εμφάνισή του, ο πυρετός αυτός συνοδεύεται από αιμορραγίες.

Ο αριθμός των κρουσμάτων αυξάνεται εν γένει προς τις αρχές της χρονιάς κατά την περίοδο ξηρασίας.

Πέρυσι περίπου 170 άνθρωποι πέθαναν στη Νιγηρία από ξέσπασμα πυρετού Λάσα, αλλά φέτος ο αριθμός των κρουσμάτων που έχουν διαγνωσθεί είναι μεγαλύτερος.

Ο ιός αυτός πήρε το όνομά του από την πόλη Λάσα στη βόρεια Νιγηρία, όπου εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 1969.

