Μακελειό στη Γερμανία: Πολύνεκρες επιθέσεις σε μπαρ στην πόλη Χάναου - Νεκρός ο δράστης

Ο ύποπτος για τη διάπραξη των επιθέσεων οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους στην πόλη Χανάου, όχι μακριά από τη Φραγκφούρτη, στο κρατίδιο της Έσσης, βρέθηκε «νεκρός μέσα στο σπίτι του», ανακοίνωσε η αστυνομία. Στην κατοικία του βρέθηκε άλλο ένα πτώμα, σύμφωνα με την ίδια πηγή. «Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως υπήρχαν και άλλοι δράστες», ανέφερε η γερμανική αστυνομία μέσω Twitter.

Έντεκα νεκροί και έξι τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των τουλάχιστον δύο επιθέσεων που διαπράχθηκαν αργά χθες βράδυ στο Χανάου της Έσσης, έξω από μπαρ με ναργιλέδες.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που μετέδιδαν τα τοπικά ΜΜΕ για τους νεκρούς και συμπλήρωσε ότι η επιχείρηση εντοπισμού του δράστη ή των δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τρία άτομα σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς έξω από το μπαρ «Midnight» στο κέντρο της πόλης και πέντε στην περιοχή Κέσελσταντ

Ακόμη ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν ακόμη νεκρό σε τρίτο σημείο της πόλης.

Πρόκειται για τον βασικό ύποπτο για τη διάπραξη των επιθέσεων, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο φερόμενος ως δράστης βρέθηκε «νεκρός μέσα στο σπίτι του», ανακοίνωσε η αστυνομία.

Στην κατοικία του βρέθηκε άλλο ένα πτώμα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως υπήρχαν και άλλοι δράστες», ανέφερε η γερμανική αστυνομία μέσω Twitter.

Το εύρημα έγινε από μέλη των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας που αναπτύχθηκαν νωρίτερα στην πόλη.

Η έρευνα που διενεργείται για την υπόθεση συνεχίζεται.

Σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο πριν από τις 22:00 (τοπική ώρα), άνδρες που βρίσκονταν έξω από μπαρ με ναργιλέδες στο κέντρο της πόλης έγιναν στόχος πυρών από διερχόμενο αυτοκίνητο. Σε αυτή την επίθεση έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, πιθανόν κουρδικής καταγωγής.

Λίγη ώρα αργότερα, πανομοιότυπη επίθεση δέχθηκαν θαμώνες άλλου τέτοιου μπαρ και βρήκαν τραγικό θάνατο τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα.

Οι πληροφορίες για μια τρίτη επίθεση σε άλλη περιοχή της πόλης δεν έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλέστηκε η εφημερίδα Bild, η αστυνομία θεωρεί ότι οι δράστες ήταν περισσότεροι του ενός κι έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους.

Ήδη στην περιοχή επιχειρούν ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας και δύο ελικόπτερα, ενώ στην Χανάου έφθασαν επίσης ενισχύσεις από την Βαυαρία.

Μιλώντας στην εφημερίδα, ο δήμαρχος της πόλης των 98.000 κατοίκων Κλάους Καμίνσκι δήλωσε συγκλονισμένος και τόνισε ότι η αποψινή νύχτα είναι «η χειρότερη που θα μπορούσε κανείς να φανταστεί».

Παρότρυνε ωστόσο τους πολίτες της Χανάου να μην κάνουν αυθαίρετες εικασίες πριν εξιχνιαστεί η υπόθεση.

Breaking: BILD is reporting that 8 people are dead following a mass shooting in Hanau, Germany. Reports indicate that the shooting(s) took place in the vicinity of at least one hookah bar. pic.twitter.com/tWG7yiqtTU