Κορoνοϊός: 1.380 νεκροί, 55.748 τα κρούσματα στην Κίνα

Η Εθνική Επιτροπή Υγείας της Κίνας ανακοίνωσε ότι 121 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της επιδημίας ιογενούς πνευμονίας που έχει προκαλέσει ο COVID-19 χθες Πέμπτη.

Οσυνολικός αριθμός των νεκρών της επιδημίας του νέου κορωνοϊού ανήλθε έτσι σε 1.380, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν σε όλη την ηπειρωτική Κίνα 5.090 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα του COVID-19, γεγονός που αυξάνει σε 55.748 το σύνολο των κρουσμάτων.

Πέραν των 116 θανάτων που καταγράφηκαν στην επαρχία Χουμπέι, επίκεντρο της επιδημίας, αναφέρθηκαν δύο θάνατοι στην επαρχία Χεϊλονγκτζιάνγκ και από ένας στις επαρχίες Ανχούι, Χενάν και Τσονγκτσίνγκ, κατά την Εθνική Επιτροπή Υγείας.

6.723 ασθενείς αποθεραπεύτηκαν και μπόρεσαν να λάβουν εξιτήριο από τα νοσοκομεία, κατά την ίδια πηγή.

Latest developments of the #CoronavirusOutbreak:

- At least 1,380 dead, 63,851 cases in China

- Trump administration not confident about China’s #coronavirus numbers: reports

- Royal Caribbean cancels 18 Southeast Asia cruises

More @business: https://t.co/CTxnoQ1VUO #クルーズ船 pic.twitter.com/SmTJXktbzw