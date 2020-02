Ολλανδία: Δύο εκρήξεις σε ταχυδρομείο στο Άμστερνταμ

Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν μέσα σε γραφείο ταχυδρομικής υπηρεσίας στο Άμστερνταμ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι Αρχές εκτιμούν ότι η πρώτη έκρηξη ενδεχομένως να οφείλεται σε παγιδευμένη επιστολή.

«Σήμερα το πρωί, σημειώθηκε έκρηξη στην αίθουσα ταχυδρομείου ενός εμπορικού κτιρίου στο Μπόλστεν. Θεωρείται ότι η έκρηξη προκλήθηκε από μια βόμβα μέσα σε επιστολή. Δεν υπάρχουν τραυματίες», ανέφερε, συγκεκριμένα, η αστυνομία στο Twitter.

Σε κανένα από τα δύο συμβάντα δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

In een bedrijf op de #Bolstoen in Amsterdam Sloterdijk heeft vanmorgen een explosie plaatsgevonden, vermoedelijk door een #bombrief. Er is een explosievenverkenner van de politie opgeroepen. Ook brandweer- en ambulancepersoneel is ter plaatse. via https://t.co/QpxBiNCLkF pic.twitter.com/lSc53RR0SP