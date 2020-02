Σκότωσε τη γυναίκα και τα δύο ανήλικα παιδιά του και μετά αυτοκτόνησε

Μητέρα και τα δύο μικρά παιδιά της βρέθηκαν νεκρά μέσα στο διαμέρισμά τους στο Νιου Τζέρσι των ΗΠΑ. Είχε προηγηθεί ο εντοπισμός της σορού του συζύγου περίπου 8 χιλιόμετρα μακριά μετά από προφανή αυτοκτονία, όπως αναφέρει η New York Post.

Οι αστυνομικοί βρήκαν τις σορούς της 30χρονης Ruth Reyes, της 5χρονης κόρης της Euriany και του 2χρονου γιου της Eury στο διαμέρισμα στην πολιτεία Salem. Αποφάσισαν να ελέγξουν το σπίτι αφού ένας περαστικός ανέφερε ότι η σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε σε δασική περιοχή στο Carneys Point.

Οι Αρχές θεωρούν ότι ο θάνατος του άνδρα οφείλεται σε αυτοκτονία.

Όταν οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον άνδρα, μετέβησαν στην τελευταία γνωστή του διεύθυνση, όπου βρήκαν σφαγιασμένη τη μητέρα και τα παιδιά.

Penns Grove Police confirm that these are the victims who were found dead in their Penns Grove Garden apartment. Ruth Reyes was 30-years-old, and her children were 5 and 2. Police found them after a man was discovered dead in the woods in Carneys Point this morning. @CBSPhilly

«Είδαμε αστυνομικούς να κλωτσάνε την πόρτα επειδή είχαν χτυπήσει και κανένας δεν απάντησε» δήλωσε ένας γείτονας.

Η αστυνομία ερευνά το περιστατικό ως υπόθεση δολοφονίας-αυτοκτονίας.

Το ζευγάρι ζούσε χωριστά και η Reyes είχε απευθυνθεί στις Αρχές πριν από μερικές εβδομάδες επειδή ο άντρας της την είχε απειλήσει ότι θα την σκοτώσει. Είχε εκδοθεί μάλιστα και περιοριστική εντολή εναντίον του.

Η οικογένεια καταγόταν από τη Δομινικανή Δημοκρατία και είχε μετακομίσει στις ΗΠΑ για να βρει καλύτερες συνθήκες ζωής.

Penns Grove Police confirm that these are the victims who were found dead in their Penns Grove Garden apartment. Ruth Reyes was 30-years-old, and her children were 5 and 2. Police found them after a man was discovered dead in the woods in Carneys Point this morning. @CBSPhilly pic.twitter.com/ZVeTQNhmVF — Kimberly Davis CBS3 (@KimberlyDavisTV) February 6, 2020

newsbeast