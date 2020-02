Βίντεο-ντοκουμέντο από την καμπίνα του Boeing που συνετρίβη στην Κωνσταντινούπολη

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες μέσα από το μοιραίο αεροπλάνο της Pegasus Airlines που κόπηκε σε τρια κομμάτια κατά την διάρκεια προσγείωσης του εχθές στην Κωνσταντινούπολη.

Οι εικόνες κόβουν την ανάσα! Σε αυτές φαίνονται άνθρωποι να ουρλιάζουν, παιδιά να κλαίνε ενώ ο πανικός και ο φόβος είναι έκδηλος Το βίντεο ντοκουμέντο μέσα από το αεροσκάφος έδωσαν στη δημοσιότητα τουρκικά ΜΜΕ.

Στο ίδιο βίντεο, μέσα στον χαμό, ακούγονται και οδηγίες – πιθανότατα από το πλήρωμα – προς τους επιβάτες προκειμένου να βγουν με ασφάλεια από το κατεστραμμένο αεροπλάνο.

Εξίσου συγκλονιστικά είναι και τα βίντεο από τη στιγμή του αεροπορικού δυστυχήματος με τους τρεις νεκρούς και τους 179 τραυματίες.

Στο αεροπλάνο βρίσκονταν 177 επιβάτες και εξαμελές πλήρωμα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολή και όχι 177 άνθρωποι συνολικά, όπως είχαν διαβεβαιώσει χθες οι τουρκικές αρχές.

Το μπροστινό μέρος της ατράκτου — ο θάλαμος διακυβέρνησης και πολλές από τις πρώτες σειρές καθισμάτων — αποκόπηκε και αναποδογύρισε. Ένα δεύτερο ρήγμα ήταν ορατό στο ύψος του τελευταίου τρίτου του Μπόινγκ, που αποτελείται από τις δέκα τελευταίες σειρές θέσεων και την ουρά του αεροπλάνου.

Πτώση σαράντα μέτρων

Ο Γερλίκαγια, ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, ανέφερε πως το επιβατικό αεροπλάνο «ολίσθησε για περίπου εξήντα μέτρα» αφού βγήκε από την πίστα πριν «πέσει από ύψος 30 ως 40 μέτρων» σε πρανές.

«Το δυστύχημα μπορούσε να έχει ακόμη πιο σοβαρές συνέπειες», τόνισε, υπονοώντας πως το αεροπλάνο θα μπορούσε να είχε εκραγεί.

Τουρκικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν πολλοί αλλοδαποί, όμως οι εθνικότητές τους δεν είναι ακόμη γνωστές.

Ούτε η Pegasus, ούτε οι τουρκικές αεροπορικές αρχές απάντησαν όταν το Γαλλικό Πρακτορείο αναζήτησε τηλεφωνικά εκπροσώπους τους.

Δεκάδες μέλη σωστικών συνεργείων έσπευσαν στο σημείο όπου έγινε το δυστύχημα υπό έντονη βροχόπτωση, ενώ άλλοι παρέμεναν στο εξωτερικό του αεροπλάνου που φώτιζαν ισχυροί προβολείς ακόμη και αργά τη νύχτα.

Η φωτιά που εκδηλώθηκε κατασβέστηκε γρήγορα από τους πυροσβέστες, σύμφωνα με το Ανατολή.

Εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης διενεργεί έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, κατά το ίδιο πρακτορείο.

Το αεροδρόμιο Σαμπιά Γκιοκτσέν έκλεισε και οι πτήσεις ανακατευθύνθηκαν στο μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, στην ευρωπαϊκή πλευρά της οικονομικής πρωτεύουσας της Τουρκίας.

Η Κωνσταντινούπολη, στα όρια της Ευρώπης, της Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, είναι μεγάλος κόμβος για την πολιτική αεροπορία.

A Turkish @flymepegasus plane burst into flames in Turkey’s Istanbul. Reports say it’s close to the Sabiha Gökçen airport and that the plane skid off a runway. No official information on casualties or injuries. #Pegasus pic.twitter.com/8bzOKQh220