Τουρκία: Η στιγμή που το Boeing κόβεται στα τρία. Ένας νεκρός. Οι δραματικοί διάλογοι

Ο υπουργός Υγείας της Τουρκίας ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης (05/02) πως από τη συντριβή του αεροσκάφους στην Κωνσταντινούπολη ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται στους 157 - Συγκλονιστικές φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο



Ομάδες διάσωσης και πυροσβεστών διακρίνονται δίπλα στα συντρίμμια του αεροσκάφους, που βγήκε εκτός του διαδρόμου προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο Sabiha Gokcen στην Κωνσταντινούπολη, με αποτέλεσμα να κοπεί στα δύο.



Το αεροσκάφος της Pegasus Airlines είχε απογειωθεί από τη Σμύρνη και βρισκόταν στη διαδικασία της προσγείωσης, όταν βγήκε εκτός του διαδρόμου, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Τζαχίτ Τουρχάν.

Τουλάχιστον 120 επιβάτες έχουν τραυματιστεί και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία. Σοβαρά τραυματίες οι δυο πιλότοι σύμφωνα με τα ΜΜΕ στην Τουρκία. Πολλά επιβάτες εγκλωβίστηκαν στο κουφάρι του αεροσκάφους. Το αεροπλάνο κόπηκε σε τρία κομμάτια από την σφοδρότητα της σύγκρουσης. Συγκλονιστικές φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από το αεροπλάνο τύπου Boeing 737-800 το οποίο διαλύθηκε σε τρία κομμάτια στο δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης στην Τουρκία. Κόβουν την ανάσα τα πλάνα από την στιγμή που το αεροπλάνο χάνει τον έλεγχο πάνω στον ολισθηρό διάδρομο και τρέξει ανεξέλεγκτο.

Το αεροσκάφος της Pegasus Airlines είχε απογειωθεί από τη Σμύρνη και βρισκόταν στη διαδικασία της προσγείωσης, όταν βγήκε εκτός του διαδρόμου, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών και Υποδομών στην Τουρκία, Τζαχίτ Τουρχάν

Σύμφωνα με τον Τουρχάν δεν υπάρχουν νεκροί μεταξύ των συνολικά 177 επιβαινόντων (171 επιβάτες και 6μελές πλήρωμα). Τουλάχιστον 120 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, έγινε γνωστό από τον κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης Αλί Γερλικαγιά.

Οι επιβαίνοντες στο αεροπλάνο, τραυματίες και μη, παραμένουν σε κατάσταση σοκ και ακόμη δεν μπορούν να καταλάβουν πως έφυγε από τον διάδρομο οδήγησης και κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι, όπου άρπαξε μάλιστα κατευθείαν φωτιά.

Το αεροπλάνο κόπηκε σε τρία κομμάτια όταν βγήκε από τον διάδρομο οδήγησης και από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα, παρά μόνο τραυματίες. Ομάδες διάσωσης και πυροσβεστών βρίσκονται δίπλα στα συντρίμμια του αεροσκάφους, που βγήκε σήμερα εκτός του διαδρόμου προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο Sabiha Gokcen στην Κωνσταντινούπολη, με αποτέλεσμα να κοπεί στα τρία.

Εγκλωβίστηκαν στο κουφάρι του αεροσκάφους

Δεκάδες ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο του ατυχήματος. Σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών στην Τουρκία ορισμένοι επιβάτες εγκλωβίστηκαν στο κουφάρι του αεροσκάφους.

«Ορισμένοι επιβάτες κατάφεραν να βγουν μόνοι τους, όμως άλλοι παγιδεύτηκαν στο εσωτερικό και οι διασώστες μας προσπαθούν να τους απεγκλωβίσουν» είπε ο Τζαχίτ Τουρχάν στο CNN-Turk. Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, οι δύο πιλότοι, ένας Τούρκος και ένας Νοτιοκορεάτης, τραυματίστηκαν σοβαρά.

Εισαγγελική έρευνα για το ατύχημα

Οι εισαγγελικές αρχές της Άγκυρας ξεκίνησαν έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος. Το Boeing 737 φαίνεται πως βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης εξαιτίας της καταρρακτώδους βροχής που έπληττε την περιοχή εκείνη την ώρα, μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία.

Το τηλεοπτικό δίκτυο NTV μεταδίδει ότι το αεροσκάφος επιχείρησε να προσγειωθεί εν μέσω σφοδρών ανέμων, ενώ οι δύο προηγούμενες πτήσεις δεν κατάφεραν να προσγειωθούν λόγω του αέρα.

Το μπροστινό μέρος της ατράκτου, που περιλαμβάνει το πιλοτήριο και τις πρώτες σειρές των επιβατών, αποκόπηκε από το υπόλοιπο αεροσκάφος. Μια δεύτερη ρωγμή είναι ορατή στο πίσω μέρος του αεροσκάφους, που περιλαμβάνει τις 10 τελευταίες σειρές και την ουρά του.

Όπως μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ, 12 παιδιά επέβαιναν στο αεροσκάφος. Σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε, η αεροπορική εταιρεία Pegasus επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος της βγήκε εκτός του διαδρόμου προσγείωσης μετά την προσγείωση κι ότι οι επιβάτες έχουν απομακρυνθεί.

Οι δραματικοί διάλογοι

Η τουρκική εφημερίδα «Hurriyet» δίνει στη δημοσιότητα τον διάλογο που διημείφθη μεταξύ του πύργου ελέγχου και της ομάδας έρευνας και διάσωσης που επιχειρούσε στο σημείο.

Πύργος ελέγχου: Μετά την πτώση, το Boeing βρίσκεται στην αρχή του αεροδιαδρόμου, στη ράμπα.

Διασώστες: Ελήφθη! Δεν μπορούμε να δούμε τίποτε προς το παρόν, συνεχίζουμε την πορεία μας.

Πύργος ελέγχου: Κατευθύνονται στο σημείο ασθενοφόρα; Δεν μιλάτε... Με λαμβάνετε;

Διασώστες: Δεν μπορούμε να μπούμε στο αεροπλάνο προς το παρόν.

Πύργος ελέγχου: Βλέπετε φωτιά ή εκρήξεις;

Διασώστες: Δεν βλέπουμε φωτιά ή καπνό, όμως το αεροπλάνο είναι πλήρως κατεστραμμένο.

Πύργος ελέγχου: Αφήστε τις άλλες ομάδες να παρέμβουν

Το χρονικό του θρίλερ

Αεροσκάφος της ιδιωτικής εταιρείας Pegasus Airlines, που είχε απογειωθεί από τη Σμύρνη και ετοιμαζόταν να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Sabiha Gokcen της Κωνσταντινούπολης βγήκε εκτός του διαδρόμου προσγείωσης και συνετρίβη, ωστόσο δεν υπάρχουν νεκροί, έγινε γνωστό από τον υπουργό Μεταφορών της Τουρκίας Τζαχίτ Τουρχάν.

Το αεροπλάνο κόπηκε σε τρία κομμάτια, έπειτα από την ανώμαλη προσγείωση, όπως περιέγραψε ο Τουρχάν. Τουλάχιστον 120 άνθρωποι τραυματίστηκαν, έγινε γνωστό από τον κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης Αλί Γερλικαγιά.

Μια εκπρόσωπος τύπου της Pegasus Airlines επιβεβαίωσε το ατύχημα, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Μεταφορών, στο αεροσκάφος επέβαιναν 177 επιβάτες και 6μελές πλήρωμα. Είχε απογειωθεί από τη δυτική επαρχία της Σμύρνης. Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης ανέφερε σε μήνυμά του στο Twitter ότι ομάδες διάσωσης επιχειρούν στο σημείο για να απομακρύνουν τους επιβάτες.

Στα πλάνα που μετέδωσαν τουρκικά ΜΜΕ διακρίνεται η άτρακτος του αεροσκάφους, όπως και ένα τμήμα της κοντά στην ουρά, να έχουν κοπεί. Οι επιβάτες εκκενώνουν το αεροσκάφος, που έχει καταλήξει στο γρασίδι, δίπλα από τον διάδρομο προσγείωσης.

Νωρίτερα, στις εικόνες που μεταδίδονταν διακρινόταν ένα τμήμα του αεροσκάφους να έχει πιάσει φωτιά.

Το αεροσκάφος βγήκε εκτός του διαδρόμου προσγείωσης εξαιτίας της σφοδρής βροχόπτωσης που έπληττε εκείνη την ώρα την περιοχή.

Το αεροδρόμιο Sabiha Gökçen έχει κλείσει προσωρινά και όλα τα αεροσκάφη ανακατευθύνονται προς το διεθνές αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.

