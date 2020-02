Κωνσταντινούπολη: Αεροπλάνο κόπηκε στα τρία - Δεκάδες τραυματίες

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος της ιδιωτικής εταιρείας Pegasus Airlines, που είχε απογειωθεί από τη Σμύρνη και ετοιμαζόταν να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Σαμπιχά Γκιοκτσέν της Κωνσταντινούπολης βγήκε εκτός του διαδρόμου προσγείωσης και συνετρίβη.



Το αεροπλάνο κόπηκε στα δύο, έπειτα από την ανώμαλη προσγείωση, όπως περιέγραψε ο υπουργός Μεταφορών της χώρας. Τουλάχιστον 52 άνθρωποι τραυματίστηκαν, έγινε γνωστό από τον κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης Αλί Γερλικαγιά.



Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Μεταφορών, στο αεροσκάφος επέβαιναν 177 επιβάτες και 6μελές πλήρωμα.



Μια εκπρόσωπος τύπου της Pegasus Airlines επιβεβαίωσε το ατύχημα, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.



Στα πλάνα που μετέδωσαν τουρκικά ΜΜΕ διακρίνεται η άτρακτος του αεροσκάφους, όπως και ένα τμήμα της κοντά στην ουρά, να έχουν κοπεί. Οι επιβάτες εκκενώνουν το αεροσκάφος, που έχει καταλήξει στο γρασίδι, δίπλα από τον διάδρομο προσγείωσης.



Νωρίτερα, στις εικόνες που μεταδίδονταν διακρινόταν ένα τμήμα του αεροσκάφους να έχει πιάσει φωτιά.



Το αεροσκάφος βγήκε εκτός του διαδρόμου προσγείωσης εξαιτίας της σφοδρής βροχόπτωσης που έπληττε εκείνη την ώρα την περιοχή.



Το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Τουρκίας έχει κλείσει προσωρινά και όλα τα αεροσκάφη ανακατευθύνονται προς το διεθνές αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.

