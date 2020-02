Τραμπ: Ο σοσιαλισμός καταστρέφει τα έθνη - Η τυραννία Μαδούρο θα τερματιστεί

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε στην ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης ότι η «αρπάγη της τυραννίας» του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο «θα τσακιστεί», «θα σπάσει».

ΟΡεπουμπλικάνος έκανε την τοποθέτηση αυτή αφού υπέδειξε στο ακροατήριό του την παρουσία του ηγέτη της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Χουάν Γκουαϊδό, τον οποίο χειροκρότησαν τόσο οι Ρεπουμπλικάνοι, όσο και οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο. Ο Τραμπ με εφαλτήριο την αναφορά του στον Μαδούρο πέρασε στην καταδίκη του «σοσιαλισμού» και αυτοεπαινέθηκε για τη μεγάλη αύξηση των στρατιωτικών δαπανών των ΗΠΑ που προώθησε η κυβέρνησή του. «Ο σοσιαλισμός καταστρέφει τα έθνη, αλλά να θυμάστε πάντα ότι η ελευθερία ενώνει τις ψυχές», είπε ο Τραμπ

Στάθηκε ακόμη στην ομιλία του στο ότι απαίτησε από τα κράτη μέλη του NATO να αυξήσουν τις στρατιωτικές τους δαπάνες και ισχυρίστηκε πως αυτές σημείωσαν άνοδο 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το συγκεκριμένο ποσό πάντως είναι ο στόχος στον οποίο ελπίζει να φθάσουν οι αθροιστικές στρατιωτικές δαπάνες του το NATO το 2024. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος άρχισε την ομιλία του διαβεβαιώνοντας πως «πριν από μόλις τρία χρόνια, αρχίσαμε τη μεγάλη επιστροφή της Αμερικής», δίνοντας τον τόνο. «Οι εχθροί της Αμερικής το έχουν βάλει στα πόδια (...) Οι τύχες της Αμερικής ανυψώνονται. Τα χρόνια της οικονομικής παρακμής τέλειωσαν», υποστήριξε. Εννέα μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, ο αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ακόμη πως «αντίθετα» με τους προκατόχους του, αυτός «τηρεί» τις υποσχέσεις του.

«Αντίθετα με τόσους άλλους πριν από μένα, εγώ τηρώ τις υποσχέσεις μου», είπε ο Τραμπ, επευφημούμενος ηχηρά από τους Ρεπουμπλικάνους, ενώ τα στελέχη της αντιπολίτευσης, των Δημοκρατικών - τον παρέπεμψαν σε δίκη στη Γερουσία, που εκτιμάται ότι πιθανόν θα τερματιστεί σήμερα Τετάρτη -παρέμειναν απαθή. Οι Δημοκρατικοί εισαγγελείς στη δίκη ήταν καθισμένοι μαζί στην αίθουσα. Πριν καν αρχίσει η ομιλία, ο διχασμός στην πολιτική τάξη των ΗΠΑ ήταν οφθαλμοφανής. Ο Τραμπ απέφυγε επιδεικτικά να σφίξει το προτεταμένο χέρι της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, της Νάνσι Πελόσι, όταν της έδωσε το αντίγραφο της ομιλίας του. Η Πελόσι φάνηκε μάλλον να εκπλήσσεται.

«Αποστολή των ΗΠΑ δεν είναι να "τηρεί την τάξη" στο Αφγανιστάν»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε στην ομιλία του ενώπιον του Κογκρέσου ότι σκοπός του είναι να αποσύρει τα στρατεύματα των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν, τονίζοντας πως η χώρα του δεν έχει ως αποστολή την τήρηση της τάξης στη χώρα αυτή. «Στο Αφγανιστάν, η αποφασιστικότητα και ο ηρωισμός των πολεμιστών μας μάς επέτρεψε να σημειώσουμε τεράστιες προόδους και ειρηνευτικές συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη», είπε ο Ρεπουμπλικάνος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την Κατάσταση της Ένωσης. «Δεν είναι ο δικός μας ρόλος να τηρούμε την τάξη για λογαριασμό άλλων χωρών», πρόσθεσε επαναλαμβάνοντας για νιοστή φορά πως πρόθεσή του είναι να «βάλει τέλος στον πιο μακρόχρονο πόλεμο» στον οποίο ενεπλάκη η χώρα του και να «ξαναφέρει τους στρατιώτες στην πατρίδα».

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος δεν έκανε ούτε μία αναφορά στη δίκη του

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στην παραπομπή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη δίκη του στη Γερουσία. Σύμφωνα με ΜΜΕ των ΗΠΑ, στελέχη του κόμματός του είχαν προτρέψει τον Τραμπ να αποφύγει να θίξει το ζήτημα, την παραμονή της σημερινής ετυμηγορίας. Ο Τραμπ αναμένεται ότι θα απαλλαχθεί από τις κατηγορίες για κατάχρηση εξουσίας και παρακώλυση της καλής λειτουργίας του Κογκρέσου, όπως προέβλεπαν πολλοί εξαρχής, αφού για να κριθεί ένοχος και να καθαιρεθεί θα απαιτείτο πλειοψηφία δύο τρίτων στην -ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικάνους - Γερουσία των εκατό εδρών.

Ο Ντ. Τραμπ απαίτησε ξανά το Ιράν να αλλάξει πολιτική

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι οι αμερικανικές κυρώσεις έχουν συντρίψει την οικονομία του Ιράν και απαίτησε για ακόμη μια φορά από την Τεχεράνη να αλλάξει πολιτική. «Το ιρανικό καθεστώς πρέπει να εγκαταλείψει την προσπάθειά του να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, να σταματήσει να σκορπάει θάνατο, τρομοκρατία και καταστροφή και να αρχίσει να εργάζεται για το καλό του λαού του», είπε ο Τραμπ. Η Τεχεράνη αρνείται ότι έχει σκοπό να αναπτύξει πυρηνικό οπλοστάσιο. Επιμένει πως το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας έχει αποκλειστικά ειρηνικούς και επιστημονικούς σκοπούς. «Μπορούμε να τους βοηθήσουμε να κάνουν μια πολύ καλή και πολύ γρήγορη ανάκαμψη. Ίσως να είναι πολύ περήφανοι ή πολύ ανόητοι για να ζητήσουν τη βοήθειά μας. Είμαστε εδώ. Ας δούμε ποιον δρόμο θα επιλέξουν. Επαφίεται αποκλειστικά σε αυτούς», πρόσθεσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ αναφερόμενος στους ηγέτες της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Οι ΗΠΑ και το Ιράν έφθασαν στα πρόθυρα πολέμου τον Ιανουάριο, μετά την αμερικανική επιδρομή στην πρωτεύουσα του Ιράκ στην οποία εξοντώθηκε ο ιρανός στρατηγός Κασέμ Σουλεϊμανί, ο ισχυρός διοικητής της Δύναμης αλ Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης.

"The state of our union is stronger than ever before."



