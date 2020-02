Λονδίνο: Αιματηρή επίθεση με μαχαίρι - 3 τραυματίες, νεκρός ο δράστης. Τρομοκρατικό χτύπημα

Ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι επιτέθηκε σε πολίτες σε κεντρικό δρόμο του Λονδίνου.

Σύμφωνα με αναφορές από βρετανικά ΜΜΕ ο δράστης είναι νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών ενώ το περιστατικό χαρακτηρίζεται από την αστυνομία ως «τρομοκρατικό».

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης καθώς και η αστυνομία, με μάρτυρες να αναφέρουν για πολλά ασθενοφόρα και τους αστυνομικούς να φωνάζουν στους πολίτες να πάνε πίσω.

Όπως ανέφερε η Express ο δράστης φέρεται να άρπαξε το μαχαίρι από ένα κατάστημα πριν ξεκινήσει την επίθεσή του αδιακρίτως.

Μαρτυρίες στα social media κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρεις τραυματίες. Μάλιστα πολίτες αναφέρουν ότι μία γυναίκα ποδηλάτης μαχαιρώθηκε στην πλάτη ενώ έκανε ποδήλατο ενώ και άλλος ένας πολίτης λάμβανε τις πρώτες βοήθειες μέσα σε μία λίμνη αίματος.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates