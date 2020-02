Η Βρετανία εκτός ΕΕ μετά από 47 χρόνια - Τζόνσον: Δεν είναι τέλος αλλά αρχή. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον απηύθυνε διάγγελμα, σημειώνοντας πως ξημερώνει μια νέα εποχή για τη χώρα, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο εγκαταλείπει την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Χιλιάδες Βρετανοί, υποστηρικτές του Brexit γιορτάζουν την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και ξενυχτούν γλεντώντας.

«Είμαστε στην αυγή μίας νέας εποχής. Κάνουμε μία αρχή», είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, στο τηλεοπτικό του διάγγελμα, τονίζοντας ότι «δεν πρόκειται για ένα τέλος αλλά για μια αρχή».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, εν μέσω γιορτών και ξέφρενων πανηγυρισμών για την έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χαρακτήρισε το Brexit ως "αναβίωση της δύναμης της ανεξάρτητης σκέψης και δράσης" του Ηνωμένου Βασιλείου. Έκανε λόγο για "πραγματική εθνική ανανέωση και αλλαγή".

Πιο συγκεκριμένα, επέμεινε ότι η έξοδος είναι μια στιγμή "εθνικής ανανέωσης" μετά την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να γίνει "μια μεγάλη ευρωπαϊκή εξουσία, πραγματικά παγκόσμια".

"Στη διπλωματία μας, στον αγώνα μας κατά της κλιματικής αλλαγής, στην εκστρατεία μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή την εκπαίδευση των γυναικών ή το ελεύθερο εμπόριο, θα ανακαλύψουμε ξανά τις δυνάμεις που δεν έχουμε χρησιμοποιήσει εδώ και δεκαετίες. Η δύναμη της ανεξάρτητης σκέψης και πράξης", δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τζόνσον.

Tonight we are leaving the European Union. pic.twitter.com/CboWQzYRM4