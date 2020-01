Σεισμός 7,7 Ρίχτερ στην Καραϊβική - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε πριν λίγα λεπτά στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Κούβα και την Τζαμάικα.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) η σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,7 βαθμών σημειώθηκε 117 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της παραθαλάσσιας πόλης Λούσεα στην Τζαμάικα, έγινε γνωστό από το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS). H αρχική εκτίμηση του USGS ήταν 7,3 βαθμοί. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος περίπου 10 χιλιομέτρων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή υλικές ζημιές. Προειδοποίηση για τσουνάμι εξέδωσε για την Τζαμάικα, την Κούβα και τις νήσους Κέιμαν, το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι. Μαρτυρίες αναφέρουν πως ο σεισμός εκτός από δυνατός είχε και μεγάλη διάρκεια, καθώς κράτησε περίπου 30 δευτερόλεπτα. Εχουν γίνει αναφορές πως ο σεισμός έγινε αισθητός και στο Μεξικό. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στο Μαϊάμι των ΗΠΑ όπου εκκενώθηκαν κτίρια.

Pacific Tsunami Warning Center says "Hazardous tsunami waves are possible" for some coasts of Jamaica, Cayman Islands & Cuba after 7.3 earthquake off coast pic.twitter.com/fbhS5kkNRB — Steve Lookner (@lookner) January 28, 2020

BREAKING: magnitude 7.7 #earthquake 80 miles northwest of Jamaica.



Here's a look at the exact location of the earthquake: pic.twitter.com/2azhKDJEUx — WeatherNation (@WeatherNation) January 28, 2020