Πασίγνωστος NBAer προσφέρει 60.000 δολάρια στους σεισμόπληκτους της Τουρκία

Η Τουρκία μετράει τις πληγές της από τα ρίχτερ και ο NBAer, Τσεντί Οσμάν προσπαθεί να στηρίξει τη χώρα του.

Η σεισμική δόνηση των 6.8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την επαρχία Ελαζίγ, το βράδυ της Παρασκευής (24.01.2020) είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 35 άνθρωποι και πάνω από χίλιοι να τραυματιστούν.

Τουρκία: Η στιγμή που ο Ερντογάν έζησε μετασεισμό 5,1 Ρίχτερ

Ο Τσεντί Οσμάν προσπαθεί με τον τρόπο του να βοηθήσει τους συμπατριώτες του που… δοκιμάζονται αυτές τις ώρες (και από τους ισχυρούς μετασεισμούς)! Ο Τούρκος NBAer ανακοίνωσε πως θα προσφέρει 100 δολάρια για κάθε εύστοχο τρίποντο στην αναμέτρηση των Κλίβελαντ Καβαλίρες με τους Σικάγο Μπουλς.

Οι Σικάγο Μπουλς πήραν την αναμέτρηση (118-106), στην οποία μπήκαν συνολικά 25 τρίποντα, με τον συμπαίκτη του Οσμάν, Λάρι Νανς Τζούνιορ να δίνει άλλα 200 δολάρια, σε κάθε εύστοχο τρίποντο. Παράλληλα, και άλλοι γνωστοί Τούρκοι παίκτες (Αρντά Τουράν, Νούρι Σαχίν κ.α.) συμμετείχαν σε αυτή την… καμπάνια και έδωσαν και αυτοί τον οβολό τους.

Tonight I will donate 100 USD to the victims of earthquake in Elazığ, Turkey for every 3 points shot made by Cleveland Cavaliers and Chicago Bulls. Come on guys show what we can do together! @Cavs @chicagobulls @Kizilay