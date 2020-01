Ισχυρός σεισμός 6,8 Ρίχτερ στην Τουρκία: Κατέρρευσαν κτίρια - Αναφορές για 4 νεκρούς και τραυματίες

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στη νοτιοανατολική Τουρκία προς τα σύνορα με την Αρμενία

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο ο σεισμός ήταν 6,9 Ρίχτερ και ταρακούνησε όχι μόνο την Τουρκία αλλά και Συρία και Ιράκ.

Κτίρια έχουν καταρρεύσει στην ανατολική Τουρκία και το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας έχει ήδη ανακοινώσει έναν νεκρό από τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στην επαρχία Ελαζίγ στην ανατολική Τουρκία.

Περισσότερα από δέκα κτίρια έχουν καταρρεύσει, ενώ ήδη υπάρχουν αναφορές από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης για τέσσερις νεκρούς και δύο τραυματίες, από τον ισχυρό σεισμό 6,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην επαρχία Ελαζίγ στην ανατολική Τουρκία.

Το γραφείο διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων ανέφερε ότι το επίκεντρο του σεισμού είναι το Σιβρίτζε.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε απόσταση 600 χλμ από το επίκεντρο. Η περιοχή δίνει συχνά ισχυρούς σεισμούς

Ο ισχυτότερος μετασεισμός που έχει καταγραφεί έως αυτή την ώρα είναι της τάξης των 5,4 ρίχτερ, ενώ προηγήθηκαν δονήσεις 5,1 και 5 Ρίχτερ, αλλά και δεκάδες μικρότερες.

Το επίκεντρο βρίσκεται 26 χλμ από την πόλη ακ Σεχίρ (λευκό φρούριο)

Εκφράζονται φόβοι για πολλές ζημιές και θύματα.

«Δεν υπάρχει καμία ανησυχία για την Ελλάδα», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας.

«Δίνει πολλούς σεισμούς η περιοχή που ήταν το επίκεντρο», τόνισε ο κ. Λέκκας, προσθέτοντας ότι «δεν επηρεάζει ούτε το ρήγμα της Ανατολίας και δεν έχει καμία σχέση με τους πρόσφατους σεισμούς της Χίου και της Λέσβου».

Ήδη στα μέσα κοινωνικής διτύωσης έχουν ανέβει φωτογραφίες που εμφανίζουν κτίρια να έχουν καταρρέυσει.

Epicenter of the earthquake in Turkey, which was felt across Turkey and as far away as Syria, Iraq, and Lebanon pic.twitter.com/wGtQiekbVw

| #BREAKING



6.8 magnitude #earthquake hits #Turkey's Elazig, forcing people to flee their homes - the eartquake was felt in surrounding cities as far as capital #Ankara



The earthquake was felt also in countries such as #Syria, #Lebanon and #Israelpic.twitter.com/UmS3hiUGCG