Κοροναϊός: Σε καραντίνα 30 εκατ. άνθρωποι. Φτιάχνουν νοσοκομείο στην Ουχάν για όσους έχουν νοσήσει

Περισσότεροι από 30 εκατομμύρια άνθρωποι στην κεντρική Κίνα ζουν πλέον σε πόλεις που έχουν τεθεί σε καραντίνα καθώς οι αρχές της χώρας προσπαθούν να περιορίσουν την εξάπλωση του νέου κορορναϊού, ενώ στην Ουχάν θα ανεγερθεί σε χρόνο ρεκόρ νοσοκομείο για τη νοσηλεία όσων έχουν προσβληθεί από τον ιό.

Η πόλη Ζινγκζού, που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Γιανγκτσέ και μετρά περισσότερους από 6 εκατομμύρια κατοίκους, έγινε η ένατη στην Κίνα που θέτει τους πολίτες σε καραντίνα απαγορεύοντάς τους να βγουν από την πόλη με τρένο, πλοίο ή λεωφορείο.





Faced with a severe novel #CoronavirusOutbreak, #Wuhan will build a dedicated hospital in Caidian District for receiving patients.



Construction is underway and the hospital will be built within six days. pic.twitter.com/eBEsePrjYT