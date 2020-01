Λιβύη: Εκλεισε το αεροδρόμιο της Τρίπολης λόγω απειλών των δυνάμεων του Χαφτάρ

Το Μιτίγκα, το μοναδικό αεροδρόμιο σε λειτουργία στην πρωτεύουσα της Λιβύης, την Τρίπολη, έκλεισε και πάλι το βράδυ της Τετάρτης, μετά την απειλή των δυνάμεων του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (ΛΕΣ) του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, ισχυρού άνδρα της ανατολικής περιοχής της χώρας της βόρειας Αφρικής, ότι θα καταρρίψουν οποιοδήποτε πολιτικό ή στρατιωτικό αεροσκάφος πετάξει πάνω από την πόλη ή προάστιά της.

«Κάθε υπέρπτηση στην πρωτεύουσα από στρατιωτικό ή πολιτικό αεροσκάφος θα θεωρείται παραβίαση της εκεχειρίας» η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τη 12η Ιανουαρίου ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές στη Λιβύη, διεμήνυσε χθες βράδυ ο εκπρόσωπος του ΛΕΣ Άχμεντ αλ Μισμάρι.

«Οποιοδήποτε στρατιωτικό ή πολιτικό αεροσκάφος, ανεξαρτήτως του σε ποιον ανήκει, αν πετάει πάνω από την πρωτεύουσα θα καταστρέφεται» , πρόσθεσε.

Ο Μισμάρι κατηγόρησε τη διεθνώς αναγνωρισμένη Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας (ΚΕΣ) ότι χρησιμοποιεί το διεθνές αεροδρόμιο Μιτίγκα για στρατιωτικούς σκοπούς και το έχει μετατρέψει σε βάση των τούρκων στρατιωτικών που έστειλε η Άγκυρα για να την υποστηρίξει.

Η διεύθυνση του αεροδρομίου ανακοίνωσε λίγη ώρα αργότερα την αναστολή των πτήσεων «μέχρι νεοτέρας διαταγής» και τη μεταφορά των πτήσεων στη Μισράτα, περίπου 200 χιλιόμετρα ανατολικότερα.

Νωρίτερα χθες Τετάρτη, οι πτήσεις είχαν ανασταλεί για αρκετές ώρες, μετά τη ρίψη έξι ρουκετών στον τομέα του αεροδρομίου.

Δυνάμεις πιστές στην ΚΕΣ επέρριψαν την ευθύνη στις δυνάμεις του Χάφταρ.

Από την έναρξη, την 4η Απριλίου, της εφόδου του ΛΕΣ με σκοπό να κυριεύσει την Τρίπολη, έδρα της κυβέρνησης που αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ, το αεροδρόμιο έχει γίνει επανειλημμένα στόχος αεροπορικών πληγμάτων και ρουκετών. Η ΚΕΣ κατηγόρησε σε όλες τις περιπτώσεις τις δυνάμεις του Χάφταρ.

Οι πτήσεις είχαν ξαναρχίσει στο αεροδρόμιο Μιτίγκα στα μέσα του Δεκεμβρίου, έπειτα από τρεις μήνες αναστολής τους. Είχαν διακοπεί και πάλι πριν επαναληφθούν αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η εκεχειρία.

Αυτό το αεροδρόμιο ήταν παλιότερα στρατιωτική βάση, πριν μετατραπεί σε πολιτικό προς αντικατάσταση του διεθνούς αεροδρομίου της Τρίπολης, που υπέστη μεγάλες καταστροφές σε εχθροπραξίες το 2014.

