Δυνάμεις Χαφτάρ: Kαταρρίψαμε τουρκικό drone έξω από τη Τρίπoλη

Φουντώνει πάλι η σύρραξη του στρατού του LNA που υποστηρίζεται από τον Χαλίφα Χαφτάρ και του στρατού του GNA του Φαγιέζ Αλ Σάρατζ που υπερασπίζεται την Τρίπολη υπό τις ευλογίες της Τουρκίας.

ΟLNA στον λογαριασμό του στο twitter έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με ένα κατεστραμμένο drone το οποίο περιεργάζονται υπερασπιστές του Χαλίφα Χαφτάρ και πολίτες της Λιβύης που έσπευσαν στο σημείο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση πρόκειται για drone τουρκικής κατασκευής τύπου TB2. Θα πρέπει να σημειωθεί άλλωστε πως ο στρατός της Λιβύης δεν έχει στη διάθεση του drone τέτοιου τύπου.

Όπως επισημαίνει ο LNA «το drone είναι τύπου TB2, το οποίο μπορεί να έχει στο φτερό του τη σημαία της Λιβύης, ωστόσο αυτό δεν το κάνει λιβυκό. Ακόμη ένα αρνητικό ρεκόρ για εξοπλισμό τουρκικής προέλευσης».

Επαναλειτουργεί το αεροδρόμιο Μιτίγκα που είχε κλείσει λόγω εκτόξευσης ρουκετών

Για διάστημα αρκετών ωρών διακόπηκαν σήμερα οι πτήσεις στο μοναδικό αεροδρόμιο που λειτουργεί στην Τρίπολη, την πρωτεύουσα της Λιβύης, έπειτα από εκτόξευση ρουκετών, ενέργεια για την οποία η κυβέρνηση εθνικής ενότητας (GNA) κατηγορεί τις δυνάμεις του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ.

Το διεθνές αεροδρόμιο Μιτίγκα έγινε στόχος "έξι ρουκετών Γκραντ" σε μια "νέα παραβίαση της εκεχειρίας" που τέθηκε σε εφαρμογή στις 12 Ιανουαρίου, είπε ο εκπρόσωπος της GNA, Μοχάμαντ Γκνούνου, επιρρίπτοντας ευθύνες "στους παραστρατιωτικούς του εγκληματία πολέμου (Χαλίφα) Χάφταρ", όπως τον χαρακτήρισε.

Η διεύθυνση του αεροδρομίου διέκοψε τις πτήσεις για μερικές ώρες. Αεροσκάφη που επρόκειτο να προσγειωθούν στην Τρίπολη, προερχόμενα κυρίως από την Τύνιδα, υποχρεώθηκαν να κατευθυνθούν στη Μιζουράτα, 200 χιλιόμετρα ανατολικότερα. Το Μιτίγκα επαναλειτούργησε αργά το απόγευμα.

Από τις επιθέσεις αυτές δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ζημιές, είπε ένας άλλος στρατιωτικός εκπρόσωπος της GNA, ο Μοστάφα αλ Ματζάι, μιλώντας στο Γερμανικό Πρακτορείο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία αντίδραση από τον Λιβυκό Εθνικό Στρατό του Χάφταρ για τους ισχυρισμούς αυτούς.

Το Μιτίγκα ήταν αρχικά στρατιωτικό αεροδρόμιο μιας βάσης αλλά λειτουργεί εδώ και χρόνια ως πολιτικό αεροδρόμιο, καθώς το διεθνές αεροδρόμιο της Τρίπολης έχει υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές από τις βίαιες συγκρούσεις που σημειώθηκαν στη χώρα το 2014.

