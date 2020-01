Ιστορική ημέρα στις ΗΠΑ: Αρχίζει η δίκη του Ντόναλντ Τραμπ για κατάχρηση εξουσίας

Να αθωωθεί αμέσως ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησαν χθες, Δευτέρα οι δικηγόροι του από τη Γερουσία, με την ιστορική δίκη να ξεκινά σήμερα και ενδεχομένως να οδηγήσει τον αμερικανό πρόεδρο στην καθαίρεσή του.



Ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, που δεν έχει κληθεί να καταθέσει, πέταξε το βράδυ για το Νταβός της Ελβετίας όπου θα συμμετάσχει στο ετήσιο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.



Ο Τραμπ επανάλαβε εξάλλου χθες τις κατηγορίες του εναντίον των Δημοκρατικών μέσω Twitter, τονίζοντας ότι στην έρευνα της Βουλής των Αντιπροσώπων -όπου διαθέτουν την πλειοψηφία– επέδειξαν «μηδενική αντικειμενικότητα».

Cryin’ Chuck Schumer is now asking for “fairness”, when he and the Democrat House members worked together to make sure I got ZERO fairness in the House. So, what else is new?