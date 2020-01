Διάσκεψη Βερολίνου: H εκεχειρία βρίσκει 2.500 Σύρους μαχητές με τουρκική αρωγή στη Λιβύη

Η κατάπαυση του πυρός, η επιβολή του εμπάργκο στην εισαγωγή όπλων και στην στρατιωτική στήριξη των αντίπαλων πλευρών και η περαιτέρω πολιτική διαδικασία μπορεί να αποτελούν τα βασικά σημεία της συμφωνίας η οποία χθες Κυριακή επιτεύχθηκε κατά την διάρκειας τριών ωρών Διάσκεψη του Βερολίνου για την Λιβύη, αλλά στη χώρα ήδη βρίσκονται περίπου 2.400 σύροι μαχητές υποστηριζόμενοι από την Τουρκία έτοιμοι για κάθε είδους δράση. Μάλιστα εκπαιδεύονται κι άλλοι ενόψει της αποστολής τους, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.



Η Τουρκία, που υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας (ΚΕΣ) που εδρεύει στην Τρίπολη, σκοπεύει να αναπτύξει περίπου 6.000 Σύρους στη Λιβύη, πρόσθεσε η μη κυβερνητική οργάνωση η οποία εδρεύει στο Λονδίνο και η οποία επικαλείται πληροφορίες που της έδωσαν ακτιβιστές.



«Σχεδόν 2.400 μαχητές έχουν ήδη μεταφερθεί στην Τρίπολη, ενώ άλλοι σχεδόν 1.700 νεοσύλλεκτοι έφθασαν στην Τουρκία για να εκπαιδευτούν», ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, χωρίς να διευκρινίσει πότε .



Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι Σύροι οι οποίοι στρατολογήθηκαν προέρχονται από την περιοχή Αφρίν, στη βορειοδυτική Συρία.



Στη Λιβύη βασιλεύει το χάος μετά την ανατροπή του καθεστώτος του Μουάμαρ Καντάφι το 2011.



Η ΚΕΣ του πρωθυπουργού Φάγεζ ας Σάρατζ μάχεται για την εξουσία με μια παράλληλη κυβέρνηση που υποστηρίζει ο στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ, ο ισχυρός άνδρας της ανατολικής Λιβύης.



Ο Χάφταρ και ο αυτοαποκαλούμενος Λιβυκός Εθνικός Στρατός (ΛΕΣ) που έχει ιδρύσει υποστηρίζονται από την Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Ρωσία.



Στις αρχές Ιανουαρίου η εθνοσυνέλευση της Τουρκίας ενέκρινε την ανάπτυξη για ένα έτος των τουρκικών ένοπλων δυνάμεων στη Λιβύη προς υποστήριξη της ΚΕΣ. Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε πως ο τουρκικός στρατός άρχισε να αναπτύσσει δυνάμεις μερικές ημέρες αργότερα.

First video about the Syrian militias being sent to Libya by Turkey.

Video showing big group of Syrian fighters in a civil plane trying to hide their faces. pic.twitter.com/sRSV3TPLiL