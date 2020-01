Σφοδρές συγκρούσεις στην Τρίπολη μετά την απόφαση της Διάσκεψης για εκεχειρία

Την ώρα που οι κορυφαίοι ηγέτες του πλανήτη βρίσκονταν στο Βερολίνο και έδιναν στη δημοσιότητα το κοινό ανακοινωθέν της διάσκεψης για ειρήνευση και κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Λιβύη στα νότια περίχωρα της Τρίπολης ξέσπασαν σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ του στρατού της Εθνικής Συμφωνίας (GNA) του Αλ Σάρατζ που ελέγχει την πρωτεύουσα και του LNA που την πολιορκεί υπό τις οδηγίες του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ. Την έναρξη των συγκρούσεων επιβεβαιώνουν και οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές αλλά και πολίτες που έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως φαίνεται τα μηνύματα των ηγετών που βρέθηκαν στο Βερολίνο θα αργήσουν να φτάσουν στην Τρίπολη και η αποψινή νύχτα όπως και τα προσεχή 24ωρα θα είναι κρίσιμα.

#BREAKING: #Haftar’s militias bomb Salah al-Din area south of #Tripoli. This makes it the first breach of the ceasefire since the #BerlinConference. #Libya