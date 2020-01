Live: Άρχισε η κρίσιμη Διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη

Στο Βερολίνο ξεκίνησε λίγο πριν τις 16:00 η κρίσιμη Διάσκεψη για τη Λιβύη. Εκεί στρέφονται τα μάτια καθώς εντείνεται το διπλωματικό πόκερ με μπαράζ επαφών των εμπλεκομένων, που παίρνουν θέσεις στη σκακιέρα.

ΓΓ ΟΗΕ: Αποτροπή ενός εμφυλίου πολέμου

«Είμαστε αντιμέτωποι με έναν σαφή κίνδυνο περιφερειακής κλιμάκωσης, πιστεύω πραγματικά ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη Λιβύη, τώρα είναι η στιγμή για άμεση και αποφασιστική δράση για την αποτροπή ενός εμφυλίου πολέμου, μια τέτοια σύγκρουση θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν ανθρωπιστικό εφιάλτη και θα αφήσει τη χώρα ευάλωτη σε μόνιμη διαίρεση», δήλωσε ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους να υποστηρίξουν με κάθε τρόπο την κατάπαυση του πυρός.

Όπως έγινε γνωστό λίγο πριν τις 14 :30 ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ξεκίνησε την συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν ενώ ήδη ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου συναντήθηκε με τον ομόλογό του της Ιταλίας Λουίτζι ντι Μάιο και τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο.

Μέρκελ και Χάικο Μάας συναντήθηκαν με τους Χαφτάρ και αλ Σάρατζ

Η οικοδέσποινα της Διάσκεψης του Βερολίνου, Άνγκελα Μέρκελ και ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας, Χάικο Μας είχαν επαφές πριν τη σύνοδο με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και τον επικεφαλής της κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης, Φαγέζ αλ Σάρατζ.

Ερντογάν με Πούτιν για εκεχειρία

Στη συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σημείωσε ότι οι κοινές προσπάθειες Μόσχας Άγκυρας κατάφεραν να φέρουν μια σχετική ηρεμία στη Λιβύη. Και ζήτησε «να τερματιστεί η επιθετική στάση του Χαφτάρ για να εφαρμοστεί μια πολιτική διαδικασία για την επίλυση της κρίσης στη Λιβύη», όπως μεταδίδει το Anadolu.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα πως ελπίζει ότι η διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη θα μπορέσει να φέρει περαιτέρω πρόοδο και πως οι ειρηνευτικές προσπάθειες της Μόσχας έφεραν τα πρώτα αποτελέσματα. «Δεν χάνουμε την ελπίδα ότι ο διάλογος θα συνεχισθεί και η σύγκρουση θα επιλυθεί», δήλωσε ο Πούτιν πριν συναντηθεί με τον τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της διάσκεψης.

Ο Πούτιν δήλωσε πως η Ρωσία και η Τουρκία έκαναν «ένα πολύ καλό βήμα» όταν κάλεσαν τις λιβυκές παρατάξεις να σταματήσουν τις μάχες και πρόσθεσε πως οι μεγάλες στρατιωτικές ενέργειες έχουν σταματήσει στη Λιβύη.Ο Ερντογάν, από την πλευρά του, είπε ότι ο στρατιωτικός διοικητής της ανατολικής Λιβύης Χαλίφα Χάφταρ πρέπει να βάλει τέλος στην επιθετική στάση του ώστε να ανοίξει ο δρόμος για μια πολιτική διαδικασία στη Λιβύη.

Τετ α τετ Πούτιν-Μακρόν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε μια σύντομη συνομιλία με τον Εμανουέλ Μακρόν πριν από την έναρξη της Διάσκεψης του Βερολίνου. Παρών στη συζήτηση ήταν και ο Σεργκέι Λαβρόφ, όπως μεταδίδει το Sputnik.

Έκκληση ειδικού απεσταλμένου ΟΗΕ για τη Λιβύη

Λίγο πριν την έναρξη της Διάσκεψης του Βερολίνου ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Λιβύη, Γασάν Σαλαμέ απηύθυνε έκκληση για την αποχώρηση όλων των ξένων μαχητών από τη βορειοαφρικανική χώρα. «Παρουσιάσαμε ένα σχέδιο ασφαλείας, που προβλεπει την αποχώρηση όλων των ξένων μαχητών ανεξαρτήτου εθνικότητας», είπε ο Σαλαμέ σε συνέντευξή του στην αραβική εφημερίδα Al-Sharq al-Awsat. Kαι ζήτησε να τερματιστεί κάθε ξένη ανάμειξη στην κρίση της Λιβύης.

Το ενδεχόμενο μόνιμης εκεχειρίας στη Λιβύη συζήτησαν Πομπέο και Τσαβούσογλου

Οι δυο άνδρες συναντήθηκαν μς φόντο τη Διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη και σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών συζητήθηκε το θέμα της μόνιμης εκεχειρίας στη χώρα.

«Με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, συζητήσαμε για τις τουρκοαμερικανικές σχέσεις και τη διάσκεψη για τη Λιβύη. Είμαστε σε στενή επαφή με όλους τους βασικούς παράγοντες για τη μόνιμη εκεχειρία και την επιστροφή στην πολιτική διαδικασία στη Λιβύη», αναφέρει σε tweet του ο υπουργός Εξωτερικών.

Today in #Berlin , Turkish Foreign Minister Cavusoglu and I discussed the #Libyan peace process. We agreed on the need for a formal ceasefire agreement and credible monitoring mechanism. pic.twitter.com/bXxnDckLYK

Συνάντηση Πομπέο και με τον ΥΠ Εξ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, ειχε συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον Τούρκο ΥΠΕΞ, τον πρόεδρο της Αιγύπτου αλ Σίσι και τον ύπατο εκπρόσωπο Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας της ΕΕ, Γιοσέπ Μπορέλ.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ζήτησε να υπάρξει επιστροφή στη πολιτική διαδικασία εύρεσης λύσης υπό τον ΟΗΕ στη Λιβύη και τη δημιουργία ενός αξιόπιστου μηχανισμού παρακολούθησης της κατάπαυσης του πυρός.

Productive discussion today with #UAE's Foreign Minister @ABZayed in Berlin. I emphasized the need for a lasting ceasefire, a return to a @UN-facilitated, Libyan-led political process, and the end of all foreign intervention in #Libya. pic.twitter.com/9RxDEYfnrV