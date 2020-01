«Ρουκέτες» από τον εκπρόσωπο Εθνικού Λιβυκού Στρατού σε Ερντογάν

Λίγες ώρες πριν από την Διάσκεψη στο Βερολίνο για τη Λιβύη, ο εκπρόσωπος του Εθνικού Λιβυκού Στρατού (LNA) του οποίου ηγείται ο στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ, εξαπέλυσε μέσα από το Twitter «ρουκέτες» εναντίον του Ερντογάν, κατηγορώντας τον ότι έχει την ευθύνη για την εξάπλωση της τρομοκρατίας στην Ευρώπη.



Στην ουσία ανταποδίδει τις κατηγορίες που διατύπωσε πριν από λίγες ώρες ο πρόεδρος της Τουρκίας με άρθρο του στο Politico στο οποίο εκβίαζε ευθέως την Ευρώπη λέγοντας ότι αν πέσει ο Σάρατζ, η τρομοκρατία θα αναβιώσει.



«Είσαι υπεύθυνος για την εξάπλωση της τρομοκρατίας στην Ευρώπη και αυτό γίνεται με την πρόσληψη εκατοντάδων νέων από την Ευρώπη και την συμμετοχή τους στον ISIS και στην αλ Κάιντα και την αποστολή τους στον πόλεμο της Συρίας», σημείωσε ο εκπρόσωπος του Εθνικού Λιβυκού Στρατού και πρόσθεσε:



«(Ο Ερντογάν) υποστήριξε τον ISIS και άλλες οργανώσεις τρομοκρατών στις ενέργειές τους να σκοτώσουν τους Κούρδους να καταστρέψουν τις πόλεις τους, να καταστρέψουν την οικονομία τους... (Η Τουρκία) είναι μια βάση για όλα τα μέλη του ISIS και της αλ Κάιντα. Οπότε δεν μπορεί να είναι ένα μονοπάτι για την ειρήνη στη Λιβύη».



Το βίντεο του εκπροσώπου του LNA συνοδεύεται επίσης από το ακόλουθο μήνυμα:



«Ξέρετε ότι τις τελευταίες 48 ώρες περισσότεροι από 41 Σύριοι τρομοκράτες έφυγαν από την Τρίπολη για να χτυπήσουν με τη βοήθεια των ανθρωπίνων εμπόρων οι οποίοι υποστηρίζονται από το GNA (στρατός του Σάρατζ) και περισσότεροι σχεδιάζουν να φύγουν σύντομα (για την Ευρώπη)».

The #LNA Spox addressing #Erdogan.

Do you know in the past 48 hours more than 41 #Syrian #terrorists left the costs of Tripoli to itlay by the help of human traffickers who are backed by the #GNA and more are planing to leave soon.

You are back mailing the EU.

English pic.twitter.com/RlnRw3r7fB