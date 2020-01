Τρόμος σε γήπεδο: Διαιτητής έβγαλε όπλο

Στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης, κυκλοφορεί ένα βίντεο ενός διαιτητή που χρησιμοποιεί ένα όπλο στον αγωνιστικό χώρο για να ηρεμήσεις τους φιλάθλους που έχουν μπει μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.

Σε έναν αγώνα έξω από τα επαγγελματικά πρωταθλήματα, ένας διαιτητής κατόρθωσε να κατευνάσει τους οπαδούς, οι οποίοι έμοιαζαν θυμωμένοι, δείχνοντάς τους ένα όπλο που είχε στο χέρι του. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό σε ποια χώρα συνέβη, αλλά παρόμοιο περιστατικό είχε γίνει το 2015 στη Βραζιλία.

