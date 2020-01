Λιβύη: Ο Χαφτάρ έφυγε από τη Μόσχα χωρίς να υπογράψει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

Ο στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ, ο επικεφαλής του αυτοαποκαλούμενου Λιβυκού Εθνικού Στρατού (ΛΕΣ), εγκατέλειψε τη Μόσχα χωρίς να υπογράψει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη διεθνώς αναγνωρισμένη Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας (ΚΕΣ) του πρωθυπουργού Φάγεζ ας Σάρατζ, δήλωσε λιβυκή πηγή στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Οι Χαφτάρ και Σάρατζ ταξίδεψαν στη ρωσική πρωτεύουσα για συνομιλίες με τη μεσολάβηση των κυβερνήσεων της Ρωσίας και της Τουρκίας. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ μίλησε χθες περί προόδου, συμπληρώνοντας όμως πως ο Χαφτάρ ζήτησε περισσότερο χρόνο για να εξετάσει το προσχέδιο του κειμένου της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

«Ο στρατάρχης Χαφτάρ έφυγε από τη Μόσχα. Δεν υπέγραψε τη συμφωνία», είπε η πηγή στο Σπούτνικ.

Προχθές Κυριακή, τα αντιμαχόμενα μέρη ανακοίνωσαν ότι κηρύσσουν κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο ο Χαμίντ ας Σάφι, σύμβουλος του προέδρου του κοινοβουλίου που εδρεύει στην ανατολική Λιβύη, επισήμανε στο Σπούτνικ χθες Δευτέρα πως δεν έχει υπογραφτεί ακόμη κάποια συμφωνία.

Το Reuters μεταδίδει ότι ο ΛΕΣ, ο οποίος διεξάγει επιχειρήσεις από τον Απρίλιο για να κυριεύσει την Τρίπολη, την έδρα της ΚΕΣ, ανακοίνωσε μέσω Facebook σήμερα πως είναι «έτοιμος και αποφασισμένος» να επιτύχει τη «νίκη».

Δεν έδωσε καμία άλλη λεπτομέρεια, ωστόσο ιστότοπος που απηχεί τις απόψεις των δυνάμεων του Χαφτάρ ανέφερε πως ο στρατάρχης δεν σκοπεύει να υπογράψει τη συμφωνία που πρότειναν η Ρωσία και η Τουρκία.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Αραμπίγια μεταδίδει ότι οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα νότια της Τρίπολης.

Armed clashes resumed early on Tuesday in the south of the Libyan capital Tripoli as commander of the Libyan National Army (LNA) Khalifa Haftar left Moscow without signing a ceasefire agreement, the Al Arabiya TV channel reported. https://t.co/Ln7Bxqcnxw pic.twitter.com/nt9Anqbjyz