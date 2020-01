Συντριβή Boeing στο Ιράν: Υπόνοιες για κατάρριψη αφήνουν οι Ουκρανοί

Πυκνώνει το μυστήριο σχετικά με την συντριβή του Boeing 737-800 της Ukrainian International Airlines λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο «Ιμάμης Χομεϊνί» της Τεχεράνης.

Σε ανακοίνωση της η ουκρανική πρεσβεία στο Ιράν δεν έκανε καμία αναφορά στην μηχανική βλάβη ως πιθανή αιτία παρά τα όσα μετέδιδαν νωρίτερα τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ενώ παράλληλα ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας εμφανίστηκε ιδαιέτερα επιφυλακτικός απέναντι στις πληροφορίες (για τεχνική βλάβη) που μετέδωσαν τα ιρανικά ΜΜΕ.

Η άρνηση των Ιρανών και οι φωνές για συγκάλυψη που πυκνώνουν

Από την πλευρά τους οι Ιρανοί αναφέρουν ότι δεν προτίθενται να παραδώσουν το «μαύρο κουτί» του κατεστραμμένου Boeing στην κατασκευάστρια εταιρεία, εντείνοντας τις υποψίες για συγκάλυψη.

Γερμανοί ειδικοί σε θέματα αεροναυπηγικής και πολιτικής αεροπορίας, επισημαίνουν ότι το αεροσκάφος πιθανότατα καταρρίφθηκε, βασιζόμενοι και στο γεγονός ότι οι ιρανικές αρχές έσπευσαν να προεξοφλήσουν την αιτία της συντριβής σε τεχνικό πρόβλημα, ενώ κανονικά χρειάζονται μήνες για να εκδοθεί πραγματικό πόρισμα για τα αίτια.

«Λάθος της αεράμυνας η κατάρριψη»

Την ίδια ώρα, η ιορδανική εφημερίδα «Al-Hadath» αναφέρει ότι το Boeing 737-800 καταρρίφθηκε κατά λάθος από την ιρανική αεράμυνα, όπως και το γερμανικό δίκτυο RTL.

Νωρίτερα η ουκρανική αεροπορική εταιρεία είχε ανακοινώσει ότι το μοιραίο αεροσκάφος είχε ελεγχθεί δύο ημέρες πριν το δυστύχημα τονίζοντας ότι ήταν «καινούργιο» αεροπλάνο που είχε παραδοθεί πριν από τρία χρόνια από την κατασκευάστρια εταιρεία.

Σημειώνεται ότι το ίδιο βράδυ το Ιράν χτύπησε με βαλλιστικούς πυραύλους στόχους των ΗΠΑ στο Ιράκ και οι δυνάμεις του βρίσκονταν σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού.

Το αεροσκάφος που είχε προορισμό την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, δεν εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Τα στοιχεία της πτήσης δείχνουν ότι, μόλις έφτασε στα 7.900 πόδια, κάτι συνέβη και κατέπεσε.

Σύμφωνα με την Ukrainian International Airlines oι νεκροί είναι:

- 82 Ιρανοί

- 63 Καναδοί

- 11 Ουκρανοί - ανάμεσά τους και το 9μελες πλήρωμα

- 10 Σουηδοί

- 4 Αφγανοί

- 3 Γερμανοί και

- 3 Βρετανοί

#BREAKING #Ukrainian Boeing 737 plane carrying 180 people crashes near Tehran airport moments after take-off. First movie from this crash. pic.twitter.com/5s2buYv7Vj