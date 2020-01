Πως έπεσε στ' αλήθεια το Boeing 737 στο Ιράν; 167 νεκροί. Δεν εξέπεμψε σήμα κινδύνου

Το Ουκρανικό Boeing 737 είχε αναχωρήσει από το διεθνές αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί της Τεχεράνης με προορισμό το Κίεβο. Σύμφωνα με τον Ρεζά Τζαφαρζαντέχ, εκπρόσωπο της ιρανικού Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, τον οποίο επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, το Μπόινγκ της Ukraine International Airlines αντιμετώπισε τεχνικά προβλήματα και συνετρίβη και στην περιοχή όπου κατέπεσε επιχειρούν σωστικά συνεργεία. Οι εικόνες που θα δείτε στα δυο βίντεο που ακολουθούν είναι αποκαλυπτικές.

Το πρώτο βίντεο δείχνει τα συντρίμμια του αεροπλάνου που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες. Μια εικόνα αποκάλυψης. Το δεύτερο βίντεο δείχνει τα σωστικά συνεργεία να προσπαθούν να περισυλλέξουν τις σορούς των επιβατών.

All 167 passengers and 9 crew members onboard the Boeing 737-8KV of #Ukraine International Airlines with UR-PSR register (Flight AUI752/PS752) have lost their lives in the crash of their airplane in #Shahriar, #Iran. Video shows the moment after the crash pic.twitter.com/iISVuDjrwy