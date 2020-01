Ιράν: Η κρατική τηλεόραση μιλά για 80 νεκρούς «αμερικανούς τρομοκράτες»

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μεταδίδει ότι 80 «αμερικανοί τρομοκράτες» σκοτώθηκαν στα πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους των Φρουρών της Επανάστασης εναντίον βάσεων όπου είναι ανεπτυγμένες δυνάμεις των ΗΠΑ στο Ιράκ, επικαλούμενη αξιωματικούς του επίλεκτου σώματος αυτού των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων. Έκανε λόγο για άλλους περίπου 200 τραυματίες.

Νωρίτερα, πηγές προσκείμενες στην κυβέρνηση των ΗΠΑ ανέφεραν ότι δεν υπήρχε ουδεμία πληροφορία για θύματα στα ιρανικά πυραυλικά πλήγματα, επισημαίνοντας ωστόσο ακόμη βρίσκονταν σε φάση αποτίμηση της κατάστασης.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση διευκρίνισε ότι εκτοξεύθηκαν 15 βαλλιστικοί πύραυλοι εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων και αεροσκάφη και ελικόπτερα «υπέστησαν πολύ μεγάλες ζημιές».

Σημείωσε ακόμη, επικαλούμενη κυβερνητική πηγή, πως το Ιράν έχει στο στόχαστρο άλλες 100 αμερικανικές εγκαταστάσεις που σκοπεύει να πλήξει εάν οι ΗΠΑ ανταποδώσουν τα πλήγματα.

Ιράν: Να αποχωρήσουν τα αμερικανικά στρατεύματα

Ο στρατός του Ιράν επανέλαβε το αίτημά του να αποχωρήσουν από τη Μέση Ανατολή τα αμερικανικά στρατεύματα, μετέδωσε σήμερα η ιρανική κρατική τηλεόραση, αφού οι Φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυραύλους εναντίον αμερικανικών στόχων στο Ιράκ.

"Τώρα που κατανόησαν τη δύναμή μας, έχει έρθει η ώρα οι ΗΠΑ να αποσύρουν τα στρατεύματά τους από τη Μέση Ανατολή", τόνισε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού του Ιράν στρατηγός Μοχαμάντ Μπακερί σε ανακοίνωσή του.

Όσον αφορά το αν και από ποιες χώρες προέρχονται πιθανόν νεκροί από τις πυραυλικές επιθέσεις, Δανία, Νορβηγία και Ν. Ζηλανδία προέβησαν σε σχετικές ανακοινώσεις τονίζοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ των στρατιωτών τους που βρίσκονται στο Ιράκ.

Κανένας Δανός στρατιώτης δεν τραυματίστηκε ή σκοτώθηκε στις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις εναντίον της βάσης Άιν αλ Άσαντ στο Ιράκ, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Δανίας στο Twitter. Η Δανία διαθέτει περίπου 130 στρατιώτες στη βάση αυτή οι οποίοι συμμετέχουν στον διεθνή συνασπισμό εναντίον του Ισλαμικού Κράτους.

Αντίστοιχη ανακοίνωση έκανε και εκπρόσωπος του στρατού της Νορβηγίας, χώρα η οποία διαθέτει περίπου 70 στρατιώτες στην ίδια βάση.

Τέλος ο αναπληρωτής πρόεδρος της κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας Ουίνστον Πίτερς επεσήμανε ότι το στρατιωτικό προσωπικό της χώρας στο Ιράκ είναι ασφαλές.

«Τώρα είναι ώρα για αυτοσυγκράτηση και αποκλιμάκωση, και για να αναλάβει η διπλωματία (…) η κυβέρνηση ενημερώθηκε ότι το προσωπικό της Νέας Ζηλανδίας είναι όσο ασφαλές μπορεί υπό τις τρέχουσες συνθήκες», επεσήμανε ο Πίτερς.

Η Νέα Ζηλανδία διαθέτει 50 μέλη στρατιωτικού προσωπικού στο Ιράκ.

Ο Τραμπ υποβάθμισε το γεγονός

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να υποβαθμίσει τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στο Ιράκ αναρτώντας στο Twitter ότι "όλα είναι καλά", μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Αμερικανική πηγή είχε αναφέρει ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν θύματα από τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι Φρουροί της Επανάστασης με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον βάσεων στο Ιράκ όπου σταθμεύουν Αμερικανοί στρατιώτες, ενά άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν να σχολιάσουν την είδηση.

Από την πλευρά της η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι 80 "Αμερικανοί τρομοκράτες" σκοτώθηκαν και αμερικανικά ελικότπερα και στρατιωτικός εξοπλισμός υπέστησαν ζημιές.

