Ιράν: Αναβλήθηκε η ταφή του Σουλεϊμανί - 40 νεκροί, πάνω από 200 τραυματίες

Σαράντα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 213 τραυματίστηκαν καθώς ποδοπατήθηκαν κατά την διάρκεια της κηδείας του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί στην πόλη Κερμάν, ενώ οι επικήδειες εκδηλώσεις και ο ενταφιασμός του αναβλήθηκαν λόγω της σημερινής τραγωδίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Isna.

Στο κέντρο της πόλης Κερμάν, της γενέτειρας του ιρανού στρατηγού, ο οποίος επρόκειτο να ενταφιασθεί το απόγευμα, πυκνό πλήθος, όπως και τις δύο προηγούμενες ημέρες στην Τεχεράνη και στις άλλες ιρανικές πόλεις, είχε συρρεύσει για να ξεπροβοδίσει τον ισχυρό άνδρα του Ιράν που σκοτώθηκε από αμερικανικό πλήγμα την Παρασκευή στην Βαγδάτη.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε σε απευθείας σύνδεση πλάνα που εικονίζουν χιλιάδες ανθρώπους, πολλούς στα μαύρα, που έχουν κατακλύσει τους δρόμους της Κερμάν για να θρηνήσουν τον ανώτατο αξιωματικό, ο οποίος για ορισμένους αναλυτές ήταν ατύπως ο δεύτερος ισχυρότερος άνθρωπος στη χώρα.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και ανώτεροι διοικητές του ιρανικού στρατού έχουν προειδοποιήσει ότι τα αντίποινα για τον φόνο του Σουλεϊμανί θα είναι αναλογικά και θα έρθουν τη στιγμή και στο μέρος που θα επιλέξει η Τεχεράνη.

«Ο μάρτυρας Κασέμ Σουλεϊμανί είναι πιο ισχυρός και ζωντανός τώρα που πέθανε» και «πιο επικίνδυνος για τον εχθρό», διαβεβαίωσε ο Σαλαμί μπροστά από το φέρετρο του στρατηγού και του δεξιού του χεριού, του ταξίαρχος Χοσεΐν Πουρτζαφαρί που ήταν εκτεθειμένα ανάμεσα σε στεφάνια στην πλατεία Αζαντί («Ελευθερία» στα περσικά) της Κερμάν.α

Burial of Soleimani postponed after at least 35 die, 48 wounded in stampede during funeral, according to state TV pic.twitter.com/6UcOpBUx63